Τρία χρόνια έχουν συμπληρωθεί από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όλα αυτά τα χρόνια η χώρα έχασε εκτάσεις γης, κατάφερε να ανακτήσει άλλες χάρη στη στρατιωτική βοήθεια των δυτικών της συμμάχων, εκατομμύρια πολίτες της ξεριζώθηκαν και χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Το CNN παρουσιάζει 4 γραφήματα τα οποία δείχνουν πώς η Ουκρανία άλλαξε μέσα στα τρία αυτά χρόνια πολέμου.

Η Ουκρανία έχει χάσει το 11% της γης της από το 2022

Στην αρχή του πολέμου, η Ουκρανία κράτησε πίσω τα στρατεύματά της από την πρωτεύουσά της, το Κίεβο, και αργότερα εξασφάλισε νίκες σε τμήματα στο βορειοανατολικό Χάρκοβο και τη νότια Χερσώνα. Αλλά υπέστη επίσης μεγάλες απώλειες στις ανατολικές περιοχές της γύρω από το Ντόνετσκ και το Μπαχμούτ.

Από την εισβολή του 2022, η Ουκρανία έχει χάσει τον έλεγχο του 11% περίπου της γης της, σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων του CNN από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου.Συνυπολογίζοντας τη γη που έχει ήδη χαθεί από τη Ρωσία και τους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές της από την έναρξη της σύγκρουσης το 2014, η συνολική γη που έχει χάσει η Ουκρανία από τη Ρωσία από το 2014 είναι περίπου 18%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CNN.

Το 2014, οι ρωσικές δυνάμεις προσάρτησαν παράνομα την Κριμαία από την Ουκρανία. Αργότερα το ίδιο έτος, αυτονομιστές που υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία ανέλαβαν τον έλεγχο τμημάτων της περιοχής του Ντονμπάς, κέρδη που έχουν παραμείνει στα χέρια της Ρωσίας μέχρι σήμερα.

Όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν περίμενε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία μέσα σε λίγες μέρες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου. Αντίθετα, αυτό που συνέβη ήταν τρία χρόνια έντονων μαχών, χάρη στις αντεπιθέσεις της Ουκρανίας που οπλίστηκαν με δόσεις βοήθειας που προέρχονταν από τους δυτικούς συμμάχους της.

Η απειλή για τη μεγαλύτερη πηγή βοήθειας της Ουκρανίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της Ουκρανίας, έχοντας δώσει από την έναρξη του πολέμου το 2022 περίπου 95 δισ. δολάρια σε στρατιωτική, ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια η οποία ωστόσο κινδυνεύει τώρα υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Ακολουθεί μια επισκόπηση από πού προήλθαν τα χρήματα για τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας:

Ο Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ήταν επικριτικός σχετικά με την αποστολή αμερικανικών κονδυλίων στην Ουκρανία καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του το 2024. Πρόσφατα, πρότεινε οι ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση σε ορυκτά σπάνιων γαιών της Ουκρανίας ως αντάλλαγμα, κάτι που απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τους είπα ότι θέλω το ισοδύναμο, όπως 500 δισεκατομμύρια δολάρια σπάνιων γαιών, και ουσιαστικά έχουν συμφωνήσει να το κάνουν, έτσι τουλάχιστον δεν νιώθουμε ανόητοι. Αλλιώς είμαστε ηλίθιοι. Τους είπα, κάτι πρέπει να πάρουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε αυτά τα χρήματα», είπε ο Τραμπ στο Fox News νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η Ουκρανία έχει ήδη επηρεαστεί από την πρόσφατη αναστολή της δραστηριότητας της USAID. Το πάγωμα της χρηματοδότησης οδήγησε τις ουκρανικές ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις να προβούν σε περικοπές, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης προσωπικού και του προσωρινού τερματισμού των γραμμών βοήθειας για αυτοκτονίες και ανίχνευσης του HIV. Τα τελευταία τρία χρόνια, η Ουκρανία ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης κονδυλίων της USAID.

Εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εκτοπιστεί

Εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, είτε καταφεύγοντας σε άλλα μέρη της Ουκρανίας, είτε σε άλλες χώρες, από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Λίγο περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες ζουν στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,2 εκατομμυρίων στη Γερμανία, σχεδόν 1 εκατομμυρίου στην Πολωνία και 390.000 στην Τσεχική Δημοκρατία μέχρι το τέλος του 2024 σύμφωνα με στοιχεία από την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Στη Ρωσική Ομοσπονδία ζούσαν 1,2 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του ΟΗΕ από τον Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα τέλη του 2024, υπολογίζεται ότι υπήρχαν 3,7 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Ουκρανία (πορτοκαλί χρώμα), ενώ άλλοι 6,9 εκατομμύρια Ουκρανοί αναζητούσαν καταφύγιο και άσυλο εκτός της χώρας (μωβ χρώμα).

Χιλιάδες πολίτες έχουν πεθάνει

Περισσότεροι από 40.000 άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με πολλούς από τους θανάτους να προκλήθηκαν από εκρηκτικά, σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον οι μισοί από τους νεκρούς (6.203) ήταν ενήλικες άνδρες και οι 669 ήταν παιδιά.

