Επίθεση στο γραφείο της δέχθηκε η βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Σέβη Βολουδάκη, με αγνώστους να πετούν μπογιές και να προκαλούν καταστροφές.

«Οι "γενναίοι" κουκουλοφόροι στα Χανιά́, πέταξαν το βράδυ μπογιές και ανάμεσα στα άλλα σπουδαία τους "κατορθώματα", "κατάφεραν" να προκαλέσουν υλικές ζημιές στο γραφείο μου! Δε θα κλονίσουν την πίστη μου στη Δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου. Όλοι αυτοί́, που διαχρονικά́ χρησιμοποιούν τον φόβο και την τρομοκρατία για να επιβάλλουν την ατζέντα τους δεν θα νικήσουν. Θα με βρουν σθεναρά́ απέναντί́ τους. Ούτε με πτοούν, ούτε με ανησυχούν, ούτε θα με φιμώσουν τόσο εμένα όσο και τους συνεργάτες μου τέτοιες ενέργειες. Πράξεις σαν αυτές το μόνο που καταφέρνουν είναι να ενισχύουν την αποφασιστικότητά μου να υπηρετήσω τις θέσεις που πιστεύω, και για τις οποίες οι πολίτες των Χανίων με εξέλεξαν βουλευτή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κυρία Βολουδάκη, ενώ τονίζει πως:

«Η δημοκρατία δε φοβάται τη βία - κανείς δεν μπορεί́ να καταλύσει την έννομη τάξη στην πατρίδα μας. Όσοι εκ του ασφαλούς δημιουργούν το κλίμα που ευνοεί́ τις πράξεις πολιτικής βίας, όσοι αισθάνονται "όμοροι" πολιτικά, ή "αλληλέγγυοι" με αυτούς που σπάνε και καίνε με κάθε ευκαιρία, θα πρέπει να ξέρουν ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν, και θα αποδώσουν στον καθένα τις ευθύνες του. Συνεχίζουμε, δεν εκφοβιζόμαστε. Γιατί εμείς έχουμε την δύναμη του λαού στο φως. Εκείνοι πάντα κρύβονται, ηττημένοι, στο σκοτάδι».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, καταδικάζοντας τους βανδαλισμούς και τονίζοντας πως τα στελέχη του κόμματος δεν εκφοβίζονται:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους χθεσινούς βανδαλισμούς στο γραφείο της βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει την επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει την επίθεση στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού της Ν.Δ. Σέβης Βολουδάκη, στα Χανιά. Τέτοιες ενέργειες δεν προσφέρουν τίποτα στο μαζικό, ειρηνικό, λαϊκό κίνημα και ενισχύουν την καταστολή».

Πηγή: skai.gr

