Ο Παύλος Χρηστίδης 3ος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

Με απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ορίζεται τρίτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Παύλος Χρηστίδης

Ο Παύλος Χρηστίδης 3ος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που δικαιούται να έχει στα έδρανα της Βουλής το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Όπως είχε γράψει το skai.gr ο κ. Χρηστίδης αναλαμβάνει  θέση μάχης δίπλα στον Παύλο Γερουλάνο και τον Δημήτρη Μάντζο θα λάβει ο Παύλος Χρηστίδης.

Η ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη:

