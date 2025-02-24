Ο Παύλος Χρηστίδης 3ος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που δικαιούται να έχει στα έδρανα της Βουλής το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Όπως είχε γράψει το skai.gr ο κ. Χρηστίδης αναλαμβάνει θέση μάχης δίπλα στον Παύλο Γερουλάνο και τον Δημήτρη Μάντζο θα λάβει ο Παύλος Χρηστίδης.

Η ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη:

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την εμπιστοσύνη του.



Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ το Κίνημά μας, μέσα και έξω από την Βουλή, πάντα δίπλα στους πολίτες.



Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά και θα τα καταφέρουμε. — Παύλος Χρηστίδης (@christidisp) February 24, 2025

Πηγή: skai.gr

