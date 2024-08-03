«Η εφημερίδα ‘Πρώτο Θέμα' αποκαλύπτει ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ είχε εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατασκεύασε αυθαίρετη και παράνομη πισίνα στο σπίτι του στις Σπέτσες», αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι ο ίδιος άνθρωπος που αγνόησε τις διατάξεις του νόμου (τον οποίο είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Τσίπρα) που απαγορεύει συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες.

Είναι ο πολιτικός αρχηγός που βγάζει κηρύγματα για τη Δημοκρατία μας και τους θεσμούς από τα σοκάκια της Μυκόνου, τη στιγμή που κάνει τα στραβά μάτια σε εκ νέου προγραφές δημοσιογράφων και δικαστών από το αγαπημένο στέλεχος του κόμματός του, που φοβάται να διαγράψει.

Είναι ο πρόεδρος του κόμματος των αμετάκλητα καταδικασμένων από τη Δικαιοσύνη που της επιτίθενται, όταν δεν τους αρέσουν οι αποφάσεις της.

Με λίγα λόγια, όταν τα μεγάλα λόγια για το κράτος δικαίου βούλιαξαν στον βυθό μιας παράνομης πισίνας», καταλήγει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

