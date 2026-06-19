Μια σύλληψη για ναρκωτικά στη Χίο

Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, συνελήφθη ένας 30χρονος αλλοδαπός για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», καθώς και του νόμου «Εθνικός Τελωνειακός κώδικας», από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι της Χίου, προερχόμενου από Πειραιά, διενεργήθηκε έλεγχος στον ανωτέρω 30χρονο.

Κατόπιν ένδειξης του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΝΕΔΑ», βρέθηκε στην προσωπική του αποσκευή, μία πλαστική συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 15,92 γραμμαρίων καθώς και 19 πακέτα τσιγάρα των 20 τεμαχίων έκαστο, τα οποία στερούνταν της απαιτούμενης ταινίας ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ευρήματα. Οι διαφυγόντες δασμοί των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (83,26 €).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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