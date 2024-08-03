Γεωργιάδης -ΣΥΡΙΖΑ: Μαίνεται η κόντρα για τα οικονομικά των κομμάτων

«Ο 'Αδωνις Γεωργιάδης, αντί να ασχοληθεί με το χάος που έχει εσκεμμένα προκαλέσει στο δημόσιο σύστημα υγείας, εξακολουθεί να… τουιτάρει για να επιτεθεί με κάθε αφορμή στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Πρόεδρό του», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ με αφορμή τη νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας για τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη.

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, ο κ. Γεωργιάδης «το γνωρίζει βέβαια ότι με αυτά που γράφει ουσιαστικά εκθέτει τον Κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ, το κόμμα - μπαταχτσή, που έφθασε να χρωστάει περίπου μισό δισ. στις τράπεζες, με όποιες εξαρτήσεις και εξυπηρετήσεις αυτό συνεπάγεται… Στις ίδιες τράπεζες που τη διάσωσή τους πλήρωσε με αίμα ο ελληνικός λαός, στις ίδιες τράπεζες που ακόμα κρατάνε ομήρους δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες μέσω των fund και των servicers».

Σαν υστερόγραφο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως «επειδή τίποτα δεν αποκλείεται, μήπως ο όψιμος συνδικαλιστής της δεκάρας 'Αδωνις Γεωργιάδης τονίζει πως "ο Κυρ. Μητσοτάκης, παρά τη δεινή πράγματι οικονομική κατάσταση του Κόμματος, δεν διανοήθηκε ποτέ να αφήσει απλήρωτους εργαζομένους", για να θυμηθούμε όλοι τα οφειλόμενα δεδουλευμένα των εργαζομένων στον "Κήρυκα Χανίων", συμφερόντων και του προέδρου της ΝΔ;», θέτοντας το ερώτημα «Μήπως εργαλειοποιεί τους εργαζόμενους για να πετύχει ένα κεκαλυμμένο εσωκομματικό μαχαίρωμα;».

Σημειώνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης σε πρωϊνή του ανάρτηση στο "X" , εξαπέλυε πυρά εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη για την επίθεση που είχε δεχθεί από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας: «Θέλει μεγάλο θράσος ο Στέφανος Κασσελάκης να συγκρίνει τα χρέη της ΝΔ. προς τις Τράπεζες, λόγω της μειώσεως της χρηματοδοτήσεως των κομμάτων επί Μνημονίων, με τα χρέη του ΣΥΡΙΖΑ προς εργαζομένους!!! Ο Κ. Μητσοτάκης κύριε Κασσελάκη παρά τη δεινή πράγματι οικονομική κατάσταση του Κόμματος, δεν διανοήθηκε ποτέ να αφήσει απλήρωτους εργαζομένους, όπως φυσικά και κανένας προηγούμενος Πρόεδρός μας….εσείς όχι μόνον τους χρωστάτε δώρα και μισθούς αλλά πήγατε ταυτόχρονα και για πολυτελείς διακοπές για να δείξετε πόσο αδιάφορη η ταλαιπωρία τους σας είναι!»

Θέλει μεγάλο θράσος ο @skasselakis να συγκρίνει τα χρέη της ΝΔ. προς τις Τράπεζες, λόγω της μειώσεως της χρηματοδοτήσεως των κομμάτων επί Μνημονίων, με τα χρέη του @syriza_gr προς εργαζομένους!!! Ο @kmitsotakis κύριε Κασσελάκη παρά την δεινή πράγματι οικονομική κατάσταση του… https://t.co/Q1ldRlCa24 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 3, 2024

«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει μισό δισ. ευρώ δανεικά κι αγύριστα, οι εργαζόμενοί μας θα μπορούσαν να αμείβονται με μισθούς Γκρίνμπεργκ», σχολιάζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενος στη ΝΔ.

Και συνεχίζει: «Επειδή δυσκολεύεται να κάνει ακόμα και μία (πολύ) απλή μέθοδο των τριών, ας βάλει ο κ. Γεωργιάδης κάποιον να προσπαθήσει να του εξηγήσει τις οφειλές της ΝΔ προς προμηθευτές και υπαλλήλους, όπως φαίνονται στον ισολογισμό της»

Επίσης, ο κ. Κασσελάκης τονίζει ότι «υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές του ΣΥΡΙΖΑ» και διατυπώνει το «μεγάλο ερώτημα»: «Πώς με τέτοια χρέη, πώς με τέτοιες οφειλές η ΝΔ κάνει την ακριβότερη προεκλογική καμπάνια στην Ευρώπη; Πώς πλήρωνε τον Γκρίνμπεργκ; Πώς γέμισε προεκλογικά τα social media με διαφήμιση, την ώρα που εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε χρήματα ούτε για να κάνουμε χορηγούμενες τις κεντρικές μου ομιλίες;». Ο κ. Κασσελάκης προσθέτει ότι «το ερώτημα πηγαίνει πιο ψηλά, σε κάποιον που τουλάχιστον γνωρίζει την απλή μέθοδο των τριών: Στον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εκούσια υπερδιπλασίασε τα χρέη της ΝΔ, τα εκτόξευσε στα 488 εκατ. ευρώ και φόρτωσε τους Έλληνες πολίτες με άλλα 52 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, τα οποία ξοδεύει στην υγειά τους».

«Κύριοι της ΝΔ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει μισό δισ. ευρώ δανεικά κι αγύριστα, οι εργαζόμενοί μας θα μπορούσαν να αμείβονται με μισθούς Γκρίνμπεργκ», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Επειδή δυσκολεύεται να κάνει ακόμα και μία (πολύ) απλή μέθοδο των τριών, ας βάλει ο κ. Γεωργιάδης κάποιον να προσπαθήσει να του εξηγήσει τις οφειλές της ΝΔ προς προμηθευτές και υπαλλήλους, όπως φαίνονται στον ισολογισμό της.



Υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Κι εδώ μπαίνει… pic.twitter.com/4BhfF0q3VY — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 3, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.