Πληθαίνουν οι καταγγελίες για εξαγορά ψήφων και εκβιασμούς από τα στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Χειμάρρα λίγες ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης.

Η Ομόνοια Χιμάρρας κατήγγειλε σε σημερινή της ανακοίνωση την εμπλοκή βουλευτή του κόμματος και τοπικών κομματαρχών και δηλώνει πως τα τεκμήρια δεν θα δημοσιευθούν αλλά θα κατατεθούν απευθείας στην δικαιοσύνη. Σε φωτογραφία που διασφαλίσαμε, φαίνονται κομματάρχες του Σοσιαλιστικού και δημογέροντες, δίπλα σε κρατικά οχήματα έξω από το εκλογικό γραφείο του Βαγγέλη Τάβου, υποψηφίου της κυβέρνησης για το δήμο. Ο σκοπός της παρουσίας εκεί των κρατικών οχημάτων μένει να αποκαλυφθεί.

Εντωμεταξύ στην Χιμάρα παραμένουν υψηλόβαθμα στελέχη της αλβανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο πρώην διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας και σημερινό στέλεχος του Αλβανικού Υπουργείου εξωτερικών.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας

Σωρεία καταγγελιών από όλη την επικράτεια του δήμου και ιδίως από την επαρχία Hore Vranisht, αλλά και από τα χωριά Κεπαρό και Μπόρσι για προσπάθεια εξαγοράς ψηφοφόρων από πρώην έπαρχο του Hore Vranisht και βουλευτή του ΣΚ που κατάγεται από την εν λόγω επαρχία. Σαφώς από το κλιμάκιο της πίεσης δεν απουσιάζουν ούτε και πρόσωπα από το βαθύ παρακράτος για να εντείνουν έτη περισσότερο τον βαθμό της πίεσης. Για τις ανωτέρω καταγγελίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα θέσουμε στη διάθεση της δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.

Στο σημείο αυτό, κάτι λιγότερο από 24 ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή ότι απαιτούμε από όλους τους φορείς και τα αρμόδια όργανα να γίνουν τίμιες και καθαρές εκλογές στη Χιμάρα.

Προειδοποιούμε προς πάσα κατεύθυνση ότι ουδεμία προσπάθεια αλλοίωσης της εκλογικής διαδικασίας και του αποτελέσματός της δεν θα γίνει ανεκτή, όπως μη - ταυτοποίησης ψηφοφόρων, χρήση πλαστής ταυτότητας και φωτογράφισης ψήφου. Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις θα καταγγελθούν άμεσα και οι ιθύνοντες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο.

