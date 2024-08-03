«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει μισό δισ. ευρώ δανεικά κι αγύριστα, οι εργαζόμενοί μας θα μπορούσαν να αμείβονται με μισθούς Γκρίνμπεργκ», σχολιάζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενος στη ΝΔ.

«Επειδή δυσκολεύεται να κάνει ακόμα και μία (πολύ) απλή μέθοδο των τριών, ας βάλει ο κ. Γεωργιάδης κάποιον να προσπαθήσει να του εξηγήσει τις οφειλές της ΝΔ προς προμηθευτές και υπαλλήλους, όπως φαίνονται στον ισολογισμό της», αναφέρει ειδικότερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Τονίζει ότι «υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές του ΣΥΡΙΖΑ» και διατυπώνει το «μεγάλο ερώτημα»: «Πώς με τέτοια χρέη, πώς με τέτοιες οφειλές η ΝΔ κάνει την ακριβότερη προεκλογική καμπάνια στην Ευρώπη; Πώς πλήρωνε τον Γκρίνμπεργκ; Πώς γέμισε προεκλογικά τα social media με διαφήμιση, την ώρα που εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε χρήματα ούτε για να κάνουμε χορηγούμενες τις κεντρικές μου ομιλίες;». Ο κ. Κασσελάκης προσθέτει ότι «το ερώτημα πηγαίνει πιο ψηλά, σε κάποιον που τουλάχιστον γνωρίζει την απλή μέθοδο των τριών: Στον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εκούσια υπερδιπλασίασε τα χρέη της ΝΔ, τα εκτόξευσε στα 488 εκατ. ευρώ και φόρτωσε τους Έλληνες πολίτες με άλλα 52 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, τα οποία ξοδεύει στην υγειά τους».

Καταληκτικά σχολιάζει: «Κύριοι της ΝΔ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει μισό δισ. ευρώ δανεικά κι αγύριστα, οι εργαζόμενοί μας θα μπορούσαν να αμείβονται με μισθούς Γκρίνμπεργκ».

Υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Κι εδώ μπαίνει…

