Τρομερή στιγμή: Ο γιος του Βλαχοδήμου «ντύνεται Σλούκας»

Φοβερή στιγμή με τον μικρό Βλαχοδήμο να στηρίζει τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και τον Κώστα Σλούκα!

Μικρός Σλούκας

Φαίνεται πως η οικογένεια Βλαχοδήμου παρακολούθησε το ντέρμπι στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα έντυσαν με φανέλα Κώστα Σλούκα τον μικρό τους Λέο και έκαναν στόρι στο Instagram.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
