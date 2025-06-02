Τρομερή στιγμή: Ο γιος του Βλαχοδήμου «ντύνεται Σλούκας»

Φαίνεται πως η οικογένεια Βλαχοδήμου παρακολούθησε το ντέρμπι στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα έντυσαν με φανέλα Κώστα Σλούκα τον μικρό τους Λέο και έκαναν στόρι στο Instagram.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
Πηγή: skai.gr
- Πετρούνιας: «Ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωράει η πολιτική στον αθλητισμό, αντλώ δύναμη από τη Βασιλική»
- Το φύλλο αγώνα για το επεισοδιακό ντέρμπι του ΣΕΦ: Τι αναφέρει για Γιαννακόπουλο, Σλούκα, Λεσόρ και Φουρνιέ
- Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Όσα συνέβησαν στον 2ο τελικό μεταξύ ΠΑΟ και ΟΣΦΠ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.