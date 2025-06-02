Τα όσα έγιναν χθες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φαίνεται ότι οδηγούν την Κυβέρνηση σε μέτρα.

Σύμφωνα με διαρροή που υπάρχει τα τελευταία λεπτά ο Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ενημέρωση των συντακτών αναμένεται να τοποθετηθεί για τα γεγονότα αυτά.

Μάλιστα, κάποιοι αναφέρουν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα κάνει γνωστές και αποφάσεις που έχουν ληφθεί με την πολιτική ηγεσία να λαμβάνει μέτρα.

Αυτή τη χρονική στιγμή, η επικρατούσα τάση στην κυβέρνηση είναι για μέτρα τα οποία θα ληφθούν αντίστοιχα με εκείνα του ποδοσφαίρου, δηλαδή, πάνω στο ίδιο μοντέλο.

Θυμίζουμε ότι το μοντέλο που είχε ακολουθηθεί στο ποδόσφαιρο ήταν μέτρα που αφορούσαν το κλείσιμο των γηπέδων και τη διεξαγωγή των αγώνων κανονικά, αλλά χωρίς οπαδούς. Το μέτρο αυτό είχε διάρκεια για δύο μήνες, με τις αναμετρήσεις της Σούπερ Λίγκας να διεξάγονται χωρίς την παρουσία κόσμου.

Εάν εφαρμοσθεί το ίδιο μέτρο από την Κυβέρνηση και στην περίπτωση του μπάσκετ, τότε τα επόμενα παιχνίδια της σειράς των τελικών, όσα και εάν είναι αυτά, μέχρι να υπάρχει και νικητής, θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Η ενημέρωση του Παύλου Μαρινάκη στους συντάκτες είναι στις 12:30.

