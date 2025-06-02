Πετρούνιας: «Ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωράει η πολιτική στον αθλητισμό, αντλώ δύναμη από τη Βασιλική»

Στην Ελλάδα, με το όγδοο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης γυμναστικής, επέστρεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο «βασιλιάς των κρίκων» κατάφερε να σημειώσει άλλο ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στη Λειψία, καθώς έγινε ο μοναδικός σπεσιαλίστας σε ολόκληρη την Ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Ενόργανης Γυμναστικής που έχει κατακτήσει δέκα μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα.

Στην επιστροφή του στην Αθήνα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μίλησε για την σπουδαία στιγμή με τον Αντέλ Ασίμ και για τη στήριξη που λαμβάνει από τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ο Πετρούνιας

Για την επιτυχία του στη Λειψία: «Πήγαμε για αυτό τον λόγο. Ήμουν πολύ καλά φορμαρισμένος. Ήταν απρόβλεπτος αγώνας».

Για τα συναισθήματά του μετά τη νίκη: «Πριν αγωνιστώ δεν είχα καθόλου άγχος. Όταν έκανα το βήμα, που ήταν μεγάλο λάθος για τα δικά μας δεδομένα, αμέσως σκέφτηκα ότι δεν θα είμαι πρώτος. Μετά σκέφτηκα, όπως μου έγραψε ένας φίλος, όταν κάποιος αντιληφθεί την πιθανότητα της νίκης, η ανασφάλεια και ο φόβος της νίκης είναι μεγαλύτερος από τον φόβο της ήττας».

Για τις τρομερές στιγμές με τον Τούρκο Αντέλ Ασίμ, με τον οποίο μοιράστηκαν την πρώτη θέση: «Είμαστε φίλοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένας θρυλικός αθλητής της γυμναστικής και θεωρώ δείχνουμε με αυτό τον τρόπο, ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωράει η πολιτική στον αθλητισμό. Δεν μπορώ να νιώσω κακό ανταγωνισμό προς κάποιον, ο οποίος το μόνο που καταφέρνει να με κάνει να γίνομαι καλύτερος».

Για τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση: «Είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά μου. Και αντλώ δύναμη από εκείνη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.