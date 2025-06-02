Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: «Στο ΣΕΦ είχαμε αξιόποινες συμπεριφορές παραγόντων»

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκινώντας από τους πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη μετά τη σύλληψη του 49χρονου Τούρκου μαφιόζου.

«Υποχρέωση της Αστυνομίας είναι να συλλάβει και να εξοντώσει όλες αυτές τις οργανώσεις και όλους αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το πολιτικό άσυλο, το αίτημα του ασύλου, την ανθρωπιστική προστασία που τους παρέχεται κάποια χρόνια τώρα τελευταία και αντί για αυτό, αυτοί προβαίνουν σε εγκληματικές δραστηριότητες», ανέφερε αρχικά.

«Υπήρξε προφανώς μια ατυχής αρνητική εξέλιξη. Από κει και πέρα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οργάνωσε μια υποδειγματική επιχείρηση, τον καταδίωξαν τον 49χρονο μέχρι τα σύνορα στη Βουλγαρία σε συνεργασία και με τους Βουλγάρους και τελικώς συνελήφθη σε ένα χωριό της Ροδόπης. Θέλω να τους συγχαρώ τους άνδρες και τις γυναίκες αυτής της ομάδας από τη Βόρεια Ελλάδα που πέτυχαν να συλλάβουν αυτόν τον κακοποιό».

Αναφορικά με τους άλλους δυο Τούρκους συνεργούς, ο υπουργός ενημέρωσε πως έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, κάνοντας λόγο για μια κοινή προσπάθεια με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ώστε να αφαιρεθούν όλες οι εγγυήσεις που έχει δώσει το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ασύλου και να αρθεί η προστασία. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, ότι γίνονται διαρκώς επιχειρήσεις σε όλα τα σημεία της χώρας.

«Αυτοί οι άνθρωποι ή θα συλληφθούν ή θα φύγουν. Η Ελλάδα δεν είναι τόπος να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Δεν είναι τόσοι πολλοί, αλλά προφανώς είναι τόσοι όσοι και πολύ επικίνδυνοι. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει άμεση και ευθεία συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου σεσημασμένοι Τούρκοι κακοποιοί να ταυτοποιούνται αμέσως, αν υπάρχει περιστατικό, αλλά ταυτόχρονα καταγράφονται μέσα από αυτήν τη συνεργασία όλοι τους. Είναι επικίνδυνοι, ανταλλάσσουν πυροβολισμούς μέσα στον κόσμο και δεν έχουμε κανέναν λόγο, κανένα χρέος και κανένα καθήκον να προστατεύουμε ανθρωπιστικά και πολιτικά, δίνοντας άσυλο σε δολοφόνους, εγκληματίες, ναρκέμπορους».

«Σχέδια ασφαλείας από τις διοικήσεις των πανεπιστημίων»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη βία στα πανεπιστήμια, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να υπενθυμίζει πως πλέον δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε κανένα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. «Αυτήν τη στιγμή το ζητούμενο είναι ένα: οι διοικήσεις των πανεπιστημίων να δημιουργήσουν σχέδια ασφαλείας», είπε χαρακτηριστικά.

«Τι σημαίνει αυτό; Σχέδιο εκκένωσης, σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, σχέδιο πυρόσβεσης και τέλος, σχέδιο όπου έχω κάμερες μέσα στο κτίριο, έχω ιδιώτες φύλακες και εάν πρόκειται να συμβεί κάτι, πχ μια εκδήλωση για την οποία υπάρχουν ανησυχίες για επεισόδια, μπορεί η Αστυνομία να είναι παρούσα έτσι να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα», υπογράμμισε και συμπλήρωσε:

«Υπάρχουν κάποιες εξάρσεις όπως αυτή στη Νομική. Έχουν συλληφθεί όλοι οι συμμετέχοντες. Από κει και πέρα, η απόδοση του δικαίου μέσα από τη Δικαιοσύνη στηρίζεται σε κάποιους κανόνες και στηρίζεται βεβαίως στην κρίση του δικαστή. Αυτός που είναι υπόδικος πλέον θα σκεφτεί πάρα πολύ να επαναλάβει την πράξη του. Πλέον πρέπει να ληφθεί απόφαση από τις διοικήσεις των πανεπιστημίων η παρανομία, η παραβατικότητα και όποιες άλλες δραστηριότητες δεν αρμόζουν στην πανεπιστημιακή ζωή να μην έχουν θέση».

«Χθες στο ΣΕΦ είχαμε αξιόποινες συμπεριφορές παραγόντων»

Τέλος, αναφορικά με όσα έλαβαν χώρα στο ΣΕΦ και τον 2ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο υπουργός τόνισε ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρεί και ο ίδιος έναν πολύ μεγάλο φανατισμό για ένα απλό παιχνίδι, ακόμη και από ανθρώπους που γνωρίζει.

«Είχαμε χθες ένα παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το οποίο εξελίχθηκε καλά σε ό,τι αφορά στην τάξη μέσα στο γήπεδο και την τελική εξέλιξη του αγώνα. Είχαμε συμπεριφορές παραγόντων που είναι αξιόποινες και αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Κι εγώ ερευνώ πάντα μέσα από την άσκηση των νομίμων καθηκόντων μου κατά πόσο οι Αρχές κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Ερωτηθείς για το αν θα ληφθούν επιπλέον μέτρα για τον 3ο τελικό της Τετάρτης, δήλωσε πως αρχικά πρέπει να συνέλθουν τα δικαιοδοτικά όργανα του αθλητισμού, προκειμένου να αξιολογήσουν όλο αυτό που έγινε. «Η Αστυνομία πάλι θα κάνει τη δουλειά της, πάλι θα πάρει μέτρα. Θα ξαναδώ αν η αντόδραση των Αρχών στα χθεσινά γεγονότα ήταν η πρέπουσα».

Πηγή: skai.gr

