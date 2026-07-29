Κρήτη: Διασώθηκαν 230 μετανάστες σε λίγες ώρες

Συνολικά 63 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Λιμάνι της Ιεράπετρας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Λιμενικό ανέφερε τη διάσωση 167 μεταναστών σε τρία διαφορετικά περιστατικά διάσωσης, στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης.

Συνολικά, διασώθηκαν 230 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες.



Πηγή: skai.gr

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