Η πρώτη συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη με τους εκλεγέντες ευρωβουλευτές (Κώστα Αρβανίτη, Νικόλα Φαραντούρη, Έλενα Κουντουρά και Νίκο Παππά) πραγματοποιήθηκε σήμερα, σε «εξαιρετικό κλίμα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. «
«Μια ευρωομάδα που συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα και τη γνώση», αναφέρει η εν λόγω ανακοίνωση.
Επίσης, πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν να οριστεί επικεφαλής ο Κώστας Αρβανίτης, η οποία χαιρετίστηκε ομόφωνα.
Στη συνάντηση, τέθηκαν, τέλος, επί τάπητος οι στόχοι του κόμματος εντός της ευρωομάδας της Αριστεράς (THE LEFT in the European Parliament) και συζητήθηκαν η κατανομή αρμοδιοτήτων για τις επιτροπές και οι προτεραιότητες της ευρωομάδας.
