Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) απήγγειλε κατηγορίες εναντίον του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, για υποβοήθηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, ενώ εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψής του.

Η FSB ανέφερε ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με την παράλειψη του Telegram να αφαιρέσει υλικό «που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες και από τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις για την προετοιμασία και τον συντονισμό πράξεων σαμποτάζ και τρομοκρατίας, μαζικών δολοφονιών και επιχειρήσεων κυβερνοαπάτης εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Το Telegram ιδρύθηκε το 2013, έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες και χρησιμοποιείται ευρέως και από τις δύο πλευρές του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει προσπαθήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια να περιορίσει τη χρήση της πλατφόρμας, προωθώντας τη δική της υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, το MAX.

Ο Ντούροφ, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά κατέχει διαβατήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Γαλλίας, ίδρυσε το ρωσικό αντίστοιχο του Facebook, το VKontakte, πριν πουλήσει το υπόλοιπο μερίδιό του το 2014, υπό την πίεση των ρωσικών αρχών.

Και οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα εναντίον του Ντούροφ λόγω καταγγελιών πως το Telegram δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει επαρκώς την εγκληματική δραστηριότητα στην πλατφόρμα και δεν συνεργάστηκε επαρκώς με τα αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου.

Πηγή: skai.gr

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