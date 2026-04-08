Κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media πραγματοποιούν αυτή την ώρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για μια «πολύ σημαντική απόφαση και πως λίγες χώρες έχουν στην Ευρώπη έχουν προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Θεωρούμε ωστόσο πως είναι κρίσιμο και αναγκαίο», τονίζοντας το πρόβλημα του εθισμού των νέων που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καθήκον μας να αξιοποιούμε την τεχνολογία και να θεσπίζουμε κανόνες λογικούς, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδρούν οι πολίτες με την τεχνολογία», σημείωσε.

«Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα. Και αυτό το έχουν καταλάβει ήδη τα παιδιά μας και οφείλουμε εμείς ως γονείς να αντιληφθούμε την ευθύνη που όλοι έχουμε», τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

Δείτε live:

Με τη σειρά του και ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως «δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου, δεν κάνουμε τίποτα απ΄όλα αυτά που κάποιοι λένε. Παίρνουμε κάποια προληπτικά μέτρα για να προσαρμοστούμε στο νέο κόσμο που έχει γεννηθεί και ήρθε γρηγορότερα από τις εθνικές νομοθεσίες».

«Είναι μια πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, απολύτως σύμφυτη με τους στόχους του υπ. Υγείας».

Ο κ. Γεωργιάδης στη συνέχεια ανέλυσε την πρόκληση της εξάρτησης αλλά και τις επιπτώσεις του εθισμού στα social media:

Ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως «σκοπός μας δεν είναι να κόψουμε το ίντερνετ στα παιδιά, δεν θα σκεφτόμασταν κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν ως φυσιολογικά σε ένα φυσιολογικό κόσμο», σημειώνοντας πως το μέτρο αφορά παιδιά έως την Γ' Γυμνασίου, που έχουν γεννηθεί από το 2012.

«Το νομοσχέδιο που έρχεται είναι πολύ απλό που βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθέτησης και λέει πως η απαγόρευεται η πρόσβαση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στα social media».

Για το πώς θα απαγορεύεται η πρόσβαση στις δημοφιλής πλατφόρμες, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξήγησε πως «οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες πλέον να γνωρίζουν, να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών. Οι πλατφόρμες έχουν αλγορίθμους που θα μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία σαν το KidsWallet».

Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε πως οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το Facebook και πως στην απαγόρευση «δεν περιλαμβάνονται οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται απλώς για την ανταλλαγή μηνυμάτων».

Πηγή: skai.gr

