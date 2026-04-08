O παγκόσμιος αντίκτυπος για το ελληνικό «Age Ban» στα social media

Ευρύτατο αντίκτυπο στα μεγαλύτερα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα και τον παγκόσμιο Τύπο προκαλεί η απόφαση της Ελλάδας να θέσει «φραγμό» στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.

Τα κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία Reuters, Bloomberg και Agence France-Presse, που τροφοδοτούν χιλιάδες ΜΜΕ παγκοσμίως, μετέδωσαν κατά προτεραιότητα τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο δύναμη στη νομοθέτηση μέτρων για την προστασία της νέας γενιάς. Τα τηλεγραφήματα εστιάζουν παράλληλα στην πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ηγηθεί μιας προσπάθειας για οριζόντιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Τη σκυτάλη πήραν μέσα ενημέρωσης με παγκόσμια εμβέλεια, όπως τα βρετανικά BBC και Sky News, αλλά και εξειδικευμένοι δίαυλοι ενημέρωσης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως το Politico και το Euractiv. Την ίδια στιγμή, οι «ναυαρχίδες» του αμερικανικού Τύπου, New York Times και Wall Street Journal, αφιέρωσαν εκτενείς ανταποκρίσεις στην απόφαση της Αθήνας, ενώ το ζήτημα κυριάρχησε και στην ασιατική αγορά μέσω των Times of India, της μεγαλύτερης αγγλόφωνης εφημερίδας της Ινδίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα επιχειρήματα που ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τους «εθιστικούς αλγορίθμους» και την έκθεση των ανηλίκων σε τοξικές πιέσεις και συγκρίσεις, παράγοντες που πλήττουν καίρια την ψυχική υγεία των παιδιών.

Μάλιστα, το Reuters και το Sky News προτάσσουν το γεγονός ότι η κοινωνία εμφανίζεται έτοιμη για την αλλαγή, παραθέτοντας δημοσκοπικά στοιχεία που δείχνουν πως το 80% των Ελλήνων συντάσσεται με το μέτρο. Αντίστοιχα, οι NYT εκτιμούν πως η κυβερνητική πρόταση θα τύχει ευρείας αποδοχής και δεν θα συναντήσει ουσιαστικές αντιστάσεις κατά την κατάθεσή της στη Βουλή το προσεχές καλοκαίρι.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης του Politico και του BBC βρέθηκε η επιστολή του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα δημοσιεύματα αναδεικνύουν το μήνυμα ότι οι μεμονωμένες εθνικές δράσεις δεν επαρκούν για ένα τόσο σύνθετο ζήτημα, προκρίνοντας τις ελληνικές προτάσεις για:

Καθιέρωση των 15 ετών ως ευρωπαϊκό όριο ψηφιακής ενηλικίωσης.

Επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής συστημάτων επιβεβαίωσης ηλικίας.

Θεσμοθέτηση ενός ευρωπαϊκού συντονιστικού μηχανισμού με ελεγκτικές αρμοδιότητες και δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στις πλατφόρμες.

Αίσθηση προκάλεσε, επίσης, ο τρόπος επικοινωνίας της απόφασης. Το AFP, οι NYT και οι Times of India σχολίασαν την επιλογή του πρωθυπουργού να απευθυνθεί απευθείας στη νεολαία, με τους New York Times να στέκονται ιδιαίτερα στη χρήση της δημοφιλούς έκφρασης «6-7», γεγονός που προσέδωσε αμεσότητα στην ανάρτησή του.

Συνολικά, ο διεθνής Τύπος συγκλίνει στο συμπέρασμα πως η ελληνική πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια διευρυνόμενη ευρωπαϊκή τάση, καθώς ολοένα και περισσότερα κράτη αναζητούν πλέον θεσμικά «αντισώματα» απέναντι στην ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.

Ενδεικτικοί Τίτλοι Διεθνών Μέσων:

Reuters: «Η Ελλάδα απαγορεύει τα social media κάτω των 15 από το 2027 - Ζητά ευρωπαϊκή δράση».

Bloomberg: «Η Ελλάδα επιβάλλει απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών».

BBC: «Απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα».

Politico: «Η Ελλάδα προτείνει νόμο για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τα social media».

NYT: «Η Ελλάδα σχεδιάζει "φραγή" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15».

WSJ: «Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για (παιδιά) κάτω των 15 ετών.»

Πηγή: skai.gr

