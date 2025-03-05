Του Αντώνη Αντζολέτου

Η ένταση στη Βουλή, το συντριπτικό «ναι» της Ολομέλειας για σύσταση προανακριτικής Επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, η πρόταση δυσπιστίας που θα κατατεθεί σήμερα και οι συνεχείς αντεγκλήσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι οι πρώτες πολιτικές αντανακλαστικές αντιδράσεις μετά το συλλαλητήριο της Παρασκευής. Τα κόμματα έχουν πάρει τα μηνύματα της κοινωνίας και αναλόγως θα πορευτούν το επόμενο διάστημα.

Οι δυνάμεις της μειοψηφίας μέσω της αμφισβήτησης της πλειοψηφίας ζητούν ουσιαστικά την πτώση της κυβέρνησης. Ο Σωκράτης Φάμελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ το βάζει πιο καθαρά στο λόγο του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το εννοεί στηρίζοντας και έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στην πρόταση δυσπιστίας που κατατίθεται σήμερα. Περιμένουν να υπάρξει κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα; Όχι αλλά ποτέ μεταπολιτευτικά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι να προκληθούν «ρωγμές» στην πλειοψηφία έστω και αν δεν αναμένεται να υπάρξουν διαρροές. Οι ζημιές πιστεύουν πως θα είναι σωρευτικές και θα προκύψουν από τις εξετάσεις μαρτύρων κατά τις εργασίες της προανακριτικής επιτροπής.

Το Μαξίμου δεν είχε πολλά περιθώρια ελιγμών. Στις κινητοποιήσεις βρέθηκαν και πολλοί υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι δεν πρέπει να περάσουν στο αντίπαλο «στρατόπεδο». Θέλουν να τους κρατήσουν στη γαλάζια πτέρυγα και όσους έχουν περάσει στη «γκρίζα ζώνη» να τους επαναφέρουν. Για αυτό το λόγο έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο η προανακριτική να κλείσει τις εργασίες της με fast track διαδικασίες. Τα λάθη που έγιναν στην προηγούμενη εξεταστική με τον αποκλεισμό μαρτύρων δεν θα επαναληφθούν. Όλα τα περιθώρια θα εξαντληθούν προκειμένου να μην υπάρχουν μελανά σημεία στον τελικό απολογισμό. Παράλληλα είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση τα περίπου δυο χρόνια που απομένουν μέχρι τις εκλογές η κυβέρνηση να κερδίσει το «στοίχημα» της ασφάλειας των σιδηροδρόμων.

Αν για την αντιπολίτευση η επόμενη ημέρα περιλαμβάνει την ανασύνταξη των δυνάμεων της και τη μείωση της «ψαλίδας» με την κυβέρνηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όλα δείχνουν πως ο ανασχηματισμός είναι μονόδρομος προκειμένου να σηματοδοτήσει το «restart». Η συμπόρευση των κομμάτων της κεντροαριστεράς έχει αποδειχτεί πως είναι μια πολύ δύσκολη «εξίσωση» με πολλά ζητήματα να χωρίζουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει δείξει καμία διάθεση για συμπόρευση. Το ΚΚΕ συνεχίζει να είναι μη προσεγγίσιμο. Στον αντίποδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έως τώρα δεν έχει συνηθίσει να προχωράει σε σαρωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ενδεχομένως αυτή τη φορά να «ζυγίσει» διαφορετικά τα πράγματα.

