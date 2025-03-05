Παραμένει ασφυκτικός ο κλοιός των Τεμπών

Της Δώρας Αντωνίου

Ένα αναπόδραστο πλαίσιο δείχνει να διαμορφώνει η υπόθεση των Τεμπών, με την κυβέρνηση να είναι αναγκασμένη να κινηθεί στον ρυθμό που οι εξελίξεις επιβάλλουν. Είναι ίσως η πρώτη φορά από το 2019 που η Ν.Δ. ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας που η κυβέρνηση αδυνατεί να επηρεάσει την ατζέντα της επικαιρότητας.

Η ισχύς των εξελίξεων, κυρίως εξαιτίας της μαζικής κοινωνικής αντίδρασης, όπως εκδηλώθηκε με τα συλλαλητήρια της περασμένης εβδομάδας, είναι τόσο μεγάλη που δεν αφήνει ελεύθερο πεδίο για πρωτοβουλίες ή ανάδειξη άλλων πολιτικών προτεραιοτήτων.

Παράλληλα, μέρα με την ημέρα καθίσταται όλο και πιο σαφές ότι η αντιπολίτευση θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να διατηρήσει ζωντανή τη συζήτηση στη Βουλή.

Χθες, κατά τη συζήτηση της πρότασης για σύσταση Προανακριτικής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, έγιναν συγκεκριμένες αναφορές σε μελλοντικές κινήσεις και προτάσεις για ενίσχυση του κατηγορητηρίου και για επέκταση της διερεύνησης ευθυνών και για άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Εκκρεμεί, δε, η πρόταση δυσπιστίας και οι σημερινές εξελίξεις στη Βουλή. Όσο και αν η κυβέρνηση επιδιώκει να απαξιώσει αυτές τις κινήσεις και να τις τοποθετήσει στο πεδίο της μικροπολιτικής σκοπιμότητας χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, παραμένει δεδομένο ότι στην κεντρική πολιτική σκηνή μονοθεματικά συζητείται η υπόθεση των Τεμπών.

Παράλληλα, στη δημόσια σφαίρα η συζήτηση εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες παραμέτρους. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έγινε συζήτηση για το ενδεχόμενο να κλείσει ο σιδηρόδρομος μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα που θα καταστήσουν το δίκτυο ασφαλές, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Στο πρωθυπουργικό επιτελείο δίνουν μεγάλη βαρύτητα στις εξελίξεις στη Βουλή και έγινε τις προηγούμενες ημέρες προετοιμασία για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου, όπως αναφέρει συνεργάτης του πρωθυπουργού, όταν ολοκληρωθεί και η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, εφόσον υλοποιηθεί ο σχετικός σχεδιασμός της αντιπολίτευσης, να μην έχει μείνει αναπάντητο κανένα ερώτημα όχι μόνο από αυτά που θα θέσουν οι πολιτικοί αντίπαλοι αλλά και σε σχέση με όσα ζητήματα θέτουν οι πολίτες που διαμαρτύρονται.

Ο άξονας επί του οποίου αναμένεται να κινηθεί η κυβέρνηση στη Βουλή αφορά αφενός τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος με την επίμονη επισήμανση ότι η Δικαιοσύνη είναι η μόνη που θα απαντήσει σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την απόδοση ευθυνών και αφετέρου τον τρόπο που κινήθηκε η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη γραμμή διαχωρισμού της αγωνίας των πολιτών από την προσπάθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αντλήσουν πολιτικά οφέλη από τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Στη Βουλή αναμένεται να γίνει αναλυτική περιγραφή όσων έχουν γίνει από το δυστύχημα και μετά για τη βελτίωση της κατάστασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και στα επόμενα βήματα, που θα καταστήσουν με ταχείς ρυθμούς, μέχρι το 2027 δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός, τη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη «άρτια και ασφαλή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.