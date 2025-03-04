Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή με 277 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δυστύχημα στα Τέμπη προκειμένου να ερευνήσει ενδεχόμενα αδικήματα του τότε υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου.

Ειδικότερα με 277 ψήφους υπέρ και 12 κατά η Βουλή τάχθηκε υπέρ της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Αναλυτικά από τους 300 βουλευτές ψήφισαν 297. Βρέθηκαν δύο άκυρα και δύο λευκά ενώ 4 δήλωσαν παρών.

Τις επόμενες μέρες πρόκειται να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή ενώ η πρώτη προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι 2 μήνες.

Απόντες από τη διαδικασία ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Ασπιώτης που είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο τρίτος βουλευτής ήταν ο Χρήστος Τριαντόπουλος που δεν ψηφίζει.

Κατόπιν της ανακοίνωσης του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, ο προεδρεύων της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, ανακοίνωσε (και το Σώμα ενέκρινε) ότι δίδεται αρχικώς προθεσμία δύο μηνών, από την ημέρα της συγκρότησή της, στην προκαταρκτική επιτροπή για την ολοκλήρωση των εργασιών της.

Η Επιτροπή θα αριθμεί 27 μέλη, εκ των οποίων τα 14 θα είναι από την ΚΟ της ΝΔ και τα υπόλοιπα 13 μέλη θα προέρχονται αναλογικώς κατά την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων της Αντιπολίτευσης (δηλαδή τρία μέλη από το ΠΑΣΟΚ, δύο από τον ΣΥΡΙΖΑ, δύο από το ΚΚΕ και ένα μέλος από την Ελληνική Λύση, τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη και τους "Σπαρτιάτες"), καθώς και ένα μέλος από τους ανεξαρτήτους βουλευτές.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο κ. Τριαντόπουλος είχε υποβάλει από το βήμα της Βουλής την παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καλώντας το σώμα να υπερψηφίσει την πρόταση παραπομπής του σε προανακριτική έρευνα, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αδικήματα που του αποδίδει η αντιπολίτευση είναι αβάσιμα και προσβλητικά.

Ο παραιτηθείς υφυπουργός τόνισε ότι έφτασε στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο συρμών, όταν οι αποφάσεις για παρέμβαση στον χώρο είχαν ήδη ληφθεί από «επιχειρησιακούς και υπηρεσιακούς παράγοντες».

Νωρίτερα κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο εισηγητής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης είχε ανακοινώσει ότι το κυβερνών κόμμα τάσσεται υπέρ της έγκρισης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.

«Τασσόμαστε υπέρ της σύστασης της προκαταρκτικής επιτροπής», αλλά να ανταποκριθούμε στον θεσμικό μας ρόλο και «να εξετάσουμε τα πραγματικά στοιχεία και τα δεδομένα με νομικούς όρους και όχι με πολιτικούς όρους και σκοπιμότητες» είπε ο κ. Βασιλειάδης.

Ο κ. Βασιλειάδης, υπογράμμισε πως «είναι σημαντικό λοιπόν και πολιτικά υπεύθυνο στις συζητήσεις της επιτροπής να μιλήσουμε με θεσμικότητα και με νομική βάση. Να μιλήσουμε με αποδείξεις και να διερευνήσουμε με βάση την αλήθεια και όχι την σκοπιμότητα. Στη Νέα Δημοκρατία πάντοτε κινούμασταν σε αυτό το πλαίσιο και αυτό ήταν που ζητήσαμε και εμείς από την πρώτη στιγμή: να υπάρξει φως σε όλες τις πτυχές αυτού του δυστυχήματος, ώστε να μην το ζήσουμε ποτέ ξανά. Συνεπώς, ο στόχος μας είναι διττός: Από τη μια να βρούμε τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και από την άλλη,να αποκαταστήσουμε τα χρόνια προβλήματα των σιδηροδρόμων, πατάσσοντας παράλληλα τις χρόνιες παθογένειες».

