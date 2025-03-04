Λογαριασμός
Συμφωνία 4 κομμάτων της αντιπολίτευσης στο κείμενο για την πρόταση δυσπιστίας

Η πρόταση δυσπιστίας, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να κατατεθεί την Τετάρτη μετά τις πρωτολογίες των πολιτικών αρχηγών   

Βουλή

Συμφωνία στο κείμενο για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης έχει επιτευχθεί μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά.

Η πρόταση δυσπιστίας, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να κατατεθεί την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης, μετά τις πρωτολογίες των αρχηγών.

Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. 

