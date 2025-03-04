Συμφωνία στο κείμενο για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης έχει επιτευχθεί μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά.

Η πρόταση δυσπιστίας, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να κατατεθεί την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης, μετά τις πρωτολογίες των αρχηγών.

Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Πηγή: skai.gr

