«Εξαιρετικά καλή χρονιά» για τον τουρισμό θα είναι και το 2025, μετά τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών, δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τη διεθνή τουριστική έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο και ανέδειξε τη βιωσιμότητα ως τη σημαντικότερη παράμετρο της στρατηγικής του υπουργείου για το μέλλον.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός με φήμη, κύρος και ωριμότητα. Τα μηνύματα από την τουριστική αγορά για το 2025 είναι πολύ θετικά και αισιόδοξα, το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι μεγάλοι παίκτες της τουριστικής αγοράς δεν βλέπουν την Ελλάδα ως έναν τουριστικό προορισμό μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα», δήλωσε η κυρία Κεφαλογιάννη και πρόσθεσε ότι η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού, να μην επενδύει μόνο σε μία ή δύο καλές χρονιές, αλλά στο πώς η Ελλάδα μπορεί να εμπεδωθεί μακροπρόθεσμα ως προορισμός, έχει ήδη αποδώσει. Εκτός από τα θετικά, η υπουργός αναφέρθηκε και στις προκλήσεις του κλάδου, όπως την επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη δημιουργία νέων προορισμών και εμπειριών στην Ελλάδα και τη βιωσιμότητα της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Σε αυτό μάλιστα, όπως είπε, «έχουμε την υποστήριξη όλων των εταίρων στην τουριστική αγορά» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι και το 2025, το οποίο εκτίμησε ότι θα είναι μια εξαιρετικά καλή χρονιά, «θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής μας για την Ελλάδα ως έναν βιώσιμο, ανθεκτικό, ανταγωνιστικό προορισμό που αποδίδει τα μέγιστα για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία».

Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε επίσης ότι ο σχεδιασμός της ελληνικής κυβέρνησης «έχει να κάνει ακριβώς με το πώς θα έχουμε έναν βιώσιμο τουρισμό με ισορροπία και με την δυνατότητα να υποστηρίξουμε τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες και την εθνική οικονομία, διατηρώντας παράλληλα τον φυσικό και τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων στον τουρισμό, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναγνώρισε ότι ο τουρισμός είναι τομέας ευάλωτος και ευαίσθητος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, τόνισε όμως ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι ανταποκρίνεται με απόλυτη επάρκεια και αποτελεσματικότητα σε όλες τις κρίσεις και ότι έχει εμπεδωθεί ως ανθεκτικός προορισμός, ανταγωνιστικός και ασφαλής για τους επισκέπτες του. «Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να διατηρήσουμε και για την χρονιά που έρχεται, αλλά και για τις επόμενες, μαζί με τη μεγάλη πρόκληση της βιωσιμότητας», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η γεωπολιτική κατάσταση θα οδηγηθεί σε λύσεις που θα φέρουν ειρήνη και θα επιτρέψουν σε κάποιες από τις αγορές που επηρεάστηκαν τα τελευταία χρόνια να ανακάμψουν.

Η υπουργός ανέφερε ακόμη ότι η ίδια η τουριστική αγορά δίνει πλέον όλο και μεγαλύτερο βάρος στη βιωσιμότητα και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Γερμανοί θέτουν από μόνοι τους το θέμα της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. «Η Ελλάδα, εκτός από τη διάχυση του τουριστικού οφέλους στον χρόνο, επιδιώκει τη διάχυση στον χώρο», είπε η κυρία Κεφαλογιάννη και σημείωσε ότι προωθούνται από το υπουργείο Τουρισμού οι νέες τάσεις για τουρισμό με περισσότερη επαφή με τη φύση, ευεξία, καταδύσεις, ορειβασία κλπ.

Ερωτώμενη ειδικά για την περίπτωση της Σαντορίνης μετά την πρόσφατη έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, η υπουργός εξήγησε ότι ακολουθούνται οι εισηγήσεις των επιστημόνων και διαβεβαίωσε ότι το νησί θα ανοίξει όπως πάντα για τους επισκέπτες του, με κάποιες παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια. «Η ασφάλεια προέχει, αν χρειαστεί να λάβουμε μέτρα, θα τα λάβουμε», δήλωσε.

Η υπουργός Τουρισμού, στο πλαίσιο της ΙΤΒ, είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς και των διεθνών ΜΜΕ. Η φετινή διοργάνωση, με τιμώμενη χώρα την Αλβανία, φιλοξενεί αριθμό - ρεκόρ συμμετοχών, με 5.800 εκθέτες από περισσότερες από 170 χώρες.

