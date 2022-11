Παρακολουθήσεις: Δικαιοσύνη και θεσμοί εναντίον συκοφαντίας και «λάσπης», λέει η κυβέρνηση Πολιτική 06:31, 14.11.2022 linkedin

Το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών, και αυτοί που τα ονόματά τους «φιγουράρουν» στις περιβόητες λίστες των προσώπων που φέρονται ότι παρακολουθήθηκαν, λένε ότι πρόκειται για ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και συκοφαντίες