Με επισημότητα υποδέχθηκαν τα μέλη της Διπλής Ιεράς Σύναξης (ηγούμενοι και αντιπρόσωποι των είκοσι μονών) του Αγίου Όρους τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έφτασε το πρωί στις Καρυές, στο διοικητικό κέντρο της μοναστικής πολιτείας, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί, από σήμερα, στο Άγιο Όρος.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ενώ παραβρίσκονται επίσης ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος και ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλλιάνος.

Ο πρωθυπουργός έφτασε με ελικόπτερο στις Καρυές. Στην πλατεία τον υποδέχθηκαν ο πρωτεπιστάτης Αβραάμ και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής και τον οδήγησαν στην είσοδο του Πρωτάτου, όπου χαιρέτησε τους ηγουμένους και τους αντιπροσώπους και ασπάστηκε την εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί».

Ακολούθησε δοξολογία στο Πρωτάτο, παρουσία του πρωθυπουργού και προσφώνηση από τον Άγιο Πρώτο και αντιφώνηση από τον πρωθυπουργό.

Στην αντιφώνησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την «έμπρακτη βούληση της κυβέρνησης να σταθεί αρωγός στη διαχρονική πορεία του Άγιου Όρους» - ένας τόπος «προσωπικής γαλήνης, περισυλλογής και ανάτασης», αλλά ταυτόχρονα «και μία πηγή συλλογικής ελπίδας» - και ανακοίνωσε έργα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ ως το 2030 στη μοναστική πολιτεία, τα οποία αφορούν τις υποδομές, τα κειμήλια και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Με σεβασμό, με συγκίνηση, με μεγάλη χαρά σας συναντώ και πάλι εδώ στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου στην καρδιά του Αθωνικού Μοναχισμού, έτοιμος ακόμα μία φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της πολιτείας και του λαού μας, για το τεράστιο έργο το οποίο επιτελείτε», είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας την υπερχιλιετή θρησκευτική, πνευματική και εθνική προσφορά του Άθωνα.

«Η παρουσία μου σήμερα εδώ δηλώνει την έμπρακτη βούληση της κυβέρνησης να σταθεί αρωγός στην διαχρονική πορεία του. Ένα μήνυμα, που επαναλαμβάνω, ότι μεταφέρω εδώ και ως πρωθυπουργός αλλά και ως απλός προσκυνητής. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το σχέδιο μας για τη σημαντική οικονομική στήριξη των μονών του Αγίου Όρους με 100 εκατομμύρια ευρώ έως το 2030, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε εξαιρετικά σημαντικά έργα που αφορούν πολλά και διαφορετικά πεδία».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αυτός ο σχεδιασμός αφορά έργα, όπως, η συντήρηση των μονών, η ανάταξή τους μετά τον πρόσφατο σεισμό, η προστασία των κειμηλίων τους, μέχρι και παρεμβάσεις για τη διαφύλαξη της μοναδικής φύσης του Αγίου Όρους και τη διευκόλυνση των χιλιάδων προσκυνητών.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι θα συζητήσει με τους μοναχούς και θέματα «ασφάλειας της περιοχής» και άλλες «προκλήσεις της εποχής μας» και πρόσθεσε: «Κυρίως όμως, τους δρόμους, μέσα στους οποίους, ο λόγος της αλήθειας και της νηφαλιότητας της Αθωνικής πολιτείας μπορεί να ακουστεί τώρα πιο ισχυρός σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον σύγχυσης και αβεβαιότητας».

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ακόμα ότι έχει επισκεφθεί το Άγιο Όρος πολλές φορές, «ως πολίτης, ως αρχηγός κόμματος και τώρα ως πρωθυπουργός», και συνέχισε:

«Θέλω λοιπόν να γνωρίζετε, ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σας, όπως θα είναι δίπλα και σε όλους τους χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής και της Μέσης Ανατολής που δοκιμάζονται. Θα είμαστε δίπλα σας. Αυτό είναι μία θέση την οποία αντιλαμβάνομαι, όχι μόνο ως καθήκον της πολιτείας στην ιστορία και στην παράδοση, αλλά και ως ένα αντίδωρο χρέος στην πνευματικότητα που μας δωρίζει το Περιβόλι της Παναγίας. Επιτρέψτε μου να το πω, το αντιλαμβάνομαι ως μια προσωπική μου ανάγκη».

Ακολούθησε κέρασμα του πρωθυπουργού και της συνοδείας του στο Ιεροκοινοτικό Μέγαρο, παρουσία των ηγουμένων και των αντιπροσώπων των είκοσι μονών του Αγίου Όρους.

Αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Μουσείο που βρίσκεται στο κτίριο και μέχρι την επομένη, Σάββατο 5 Ιουλίου, θα μεταβεί κατά σειρά επίσκεψης, στις Ιερές Μονές Ιβήρων, Βατοπεδίου, Σίμωνος Πέτρας και Ξενοφώντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

