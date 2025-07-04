Πηγές της Κουμουνδούρου διαψεύδουν κατηγορηματικά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ψήφισαν τον κ. Βασίλη Φλωρίδη, αδερφό του υπουργού Δικαιοσύνης, για τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ας ψάξει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ποιοι είναι οι πρόθυμοι να προωθήσουν τον ασφυκτικό έλεγχο του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρας μας», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται πως ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Φλωρίδης, συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Συγκεκριμένα, έλαβε 17 ψήφους, ενώ ο κ. Κώστας Τζαβέλας 14, η κα Γκανέ 12, ο κ. Σκάρος 10, η κα Καπαγιάννη 7 και η κα Μουζάκη 6.

Την τελική απόφαση θα λάβει τις επόμενες ημέρες το υπουργικό συμβούλιο έπειτα από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης.

