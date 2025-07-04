Τη διαγραφή του από το Κίνημα Δημοκρατίας γνωστοποίησε τις πρώτες ώρες της Παρασκευής ο Ευάγγελος Αντώναρος.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιοποίησε την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Πιστοποίησης του κόμματος και παράλληλα επιτέθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη, κατηγορώντας τον για αυταρχικές μεθόδους.

Ο κ. Αντώναρος υποστήριξε πως ο πρόεδρος του κόμματος και τα επτά μέλη της επιτροπής που υπέγραψαν τη διαγραφή του «θα έχουνε μελετήσει οπωσδήποτε Παπαδόπουλο και Παττακό».

«Η δημοκρατία θέλει κότσια. Θέλει ανθρώπους που δεν κρύβονται πίσω από όργανα. Ούτε Προέδρους που επαγγέλλονται την αμεσοδημοκρατία και εφαρμόζουν την προσωπολατρεία. Τον αφήνω με τις Ρουβίτσες του και στον εναγκαλισμό της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ και των παραφυάδων της. Κάτι καλύτερο δεν του αξίζει. Άλλωστε σε λίγο καιρό θα είναι κάτω από 1,5%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ευάγγελος Αντώναρος είχε ήδη προαναγγείλει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το Κίνημα Δημοκρατίας, ακολουθώντας τον δρόμο που είχε πάρει νωρίτερα και ο Νίκος Καρανίκας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ευάγγελου Αντώναρου:

ΕΙΔΗΣΗ:

ΜΕ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ

Δεν μπορεί.

Τα επτά (ανώνυμα) μέλη και η/ο επίσης ανώνυμος/η Πρόεδρος που επίσης δεν έχει την εκ του νόμου προβλεπόμενη ευπρέπεια να αναφέρει το όνομα του/της

ΘΑ ΈΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΠΑΤΤΑΚΌ.

Αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

Γνωστή πρακτική για όσους φοβούνται τον ανοικτό δημόσιο διάλογο. Κι έπειτα σου λέει "δημοκρατία".

Καλά κάνω και το αποκαλώ εδώ και μέρες ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Η δημοκρατία θέλει κότσια. Θέλει ανθρώπους που δεν κρύβονται πίσω από όργανα. Ούτε Προέδρους που επαγγέλλονται την αμεσοδημοκρατία και εφαρμόζουν την προσωπολατρεία.

Τον αφήνω με τις Ρουβίτσες του και στον εναγκαλισμό της ΠΑΣΠ - ΑΣΟΕΕ και των παραφυάδων της.

Κάτι καλύτερο δεν του αξίζει. Άλλωστε σε λίγο καιρό θα είναι κάτω από 1,5%. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Όπως έστρωσε θα κοιμηθεί.

Περισσότερα αύριο.

Καλό βράδυ από Βερολίνο.

Πηγή: skai.gr

