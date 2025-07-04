Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Δεν θα πληρώσουν οι πολίτες το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Να εξηγήσουμε πως όταν μιλάμε για Ευρωπαίους Εισαγγελείς, μιλάμε για Έλληνες Εισαγγελείς που υπηρετούν στο Ελληνικό Εισαγγελικό Σώμα και από το 2021 που ιδρύθηκε το τμήμα της ΕυρωπαΪκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, με αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου υπηρετούν εκεί. Ιδρύθηκε δηλαδή το τμήμα αυτό το 2021, οι οργανικές θέσεις ήταν 7, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου έκρινε ποιους θεωρούσε κατάλληλους να τους αποσπάσει εκεί και στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί είχαν την έγκριση από το Κολέγιο των Επιτρόπων της Ευρώπης», εξήγησε αρχικά ο υπουργός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελλία, κάνοντας λόγο για διαδικασία Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αφορά την κυβέρνηση.

«Υπαρκτό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ερωτηθείς για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε το εξής:

«Καταρχάς πρόκειται για ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργήθηκε το 1998, πήρε 3 χρόνια να πιστοποιηθεί από την ΕΕ ότι μπορεί να αρχίσει πληρωμές, με τις πρώτες να τις κάνει το 2002. Θεωρήθηκε και όντως ήταν μια μεγάλη εκσυγχρονιστική τομή, διότι έπρεπε πράγματι να μπει ένα τέλος σε αυτό το χάλι για το οποίο μας κατηγορούσαν διαρκώς από έξω. Όταν η Ελλάδα είχε την προεδρία το 2003, εγώ ήμουν στο υπουργείο Οικονομικών, στα συμβούλια υπουργών για τον προϋπολογισμό. Όταν έληξε η προεδρία και πήγα για απολογισμό, με ρωτούσαν όλοι οι ευρωβουλευτές για ένα θέμα: τι κάνετε με τις επιδοτήσεις; Τους είπα λοιπόν κι εγώ υπερηφάνως ότι έχουμε φτιάξει έναν σύγχρονο οργανισμό που πήρε πιστοποίηση από την ΕΕ. Άρα αυτό φτιάχτηκε για καλό».

«Όμως φαίνεται, όπως αποδεικνύεται όλα αυτά τα χρόνια, πως ούτε αυτός ο Οργανισμός μπόρεσε να τα καταφέρει διότι τον τρύπησαν από 10 μεριές. Πώς ξεκινάει μια απάτη στη συγκεκριμένη περίπτωση; Είναι ένας αγρότης που αποφασίζει να διαπράξει μια απάτη. Υποβάλλει μια δήλωση που ξέρει ότι είναι ψευδής στα ΚΥΔ, τα οποία είναι ιδιωτικά. Το τρίτο στάδιο είναι ότι κάποιοι κτηνίατροι και γεωπόνοι πρέπει να πιστοποιήσουν ότι αυτά που λέει η δήλωση έχουν βάση. Και ο τέταρτος κρίκος είναι αυτοί που ελέγχουν τα πληροφοριακά συστήματα της υπόθεσης αυτής για λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μετέρχονται κι αυτοί διάφορες απάτες».

Αναφορικά με την τεχνική λύση, ο υπουργός τη χαρακτήρισε ως μια εθνικά σωστή λύση, για να μπορέσουν να αντιστοιχηθούν οι βοσκότοποι της χώρας με το ζωικό της κεφάλαιο. «Τώρα έχουμε την απόφαση του πρωθυπουργού όπου όλο αυτό το πράγμα που σάπισε το καταργούμε, το πάμε στην ΑΑΔΕ και καθιστούμε τη σχέση πολίτη και κράτους πλέον ευθεία».

«Το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε 25 χρόνια - Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι ο Ανδρουλάκης»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε και γύρω από το ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Φλωρίδη να εκφράζει την ενόχλησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Εμφανίζεται εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης κυβέρνησε τα 25, να λέει "τι είναι αυτά, γίνονταν τέτοια πράγματα;" Προσπαθώ να φανταστώ μαι συνομιλία του κ. Ανδρουλάκη κάτω στην Κρήτη που να τους λέει "ρε μπαγάσηδες, 25 χρόνια κυβερνάγαμε και πώς τα καταφέρατε να μην πάρουμε χαμπάρι τι κάνατε εδώ πέρα"».

«Ο Μητσοτάκης λαθρέμπορος, ο Μητσοτάκης ξυλόλιο, ο Μητσοτάκης μονταζιέρες. Τώρα ο Μητσοτάκης στον ελεύθερο χρόνο του έκανε δηλώσεις για κατσίκια... Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι σοβαρός όταν εκπροσώπησες 25 χρόνια την Ελλάδα και να συμπεριφέρεσαι έτσι».

«Ο κόσμος εδώ έχει μια ανησυχία, αν θα τα πληρώσει όλα αυτά. Σωστή είναι αυτή η ανησυχία και δεν θα γίνει», ανέφερε. «Κατά του μεγαλύτερου μέρους αυτού του προστίμου θα ασκηθεί προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα γλιτώσουμε από το γεγονός ότι δεν θα πληρωθούν οι κλέφτες».

Πηγή: skai.gr

