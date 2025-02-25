Κυρανάκης- ΣΚΑΪ 100.3: Διευκρινίσεις για αναστολή αγωγών διεκδίκησης ακινήτων

Διευκρινήσεις αναφορικά με την απόφαση αναστολής 6 μηνών αγωγές Δημοσίου για διεκδίκηση ιδιωτικών ακινήτων έδωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως εξήγησε, αν κάποιος πολίτης δε θέλει να χρησιμοποιήσει την αναστολή μπορεί να προχωρήσει κανονικά την αγωγή που έχει καταθέσει

Ο κος Κυρανάκης σημείωσε ότι με την κτηματογράφηση αναδείχθηκαν τα προβλήματα ιδιοκτησίας ακινήτων κυρίως στα νησιά.

Όπως είπε μάλιστα υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες ερχόταν το δημόσιο 102 χρόνια μετά να διεκδικήσει ένα κομμάτι γης και κάποιες φορές αυτό βασιζόταν σε έγγραφο από την εποχή της τουρκοκρατίας

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλές αγωγές και οι πολίτες ταλαιπωρούνται για χρόνια μέχρι να δικαιωθούν και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δικό τους ακίνητο.

Αυτή η κατάστασή τελειώνει, τόνισε ο κ Κυρανάκης, σημειώνοντας ότι σε 6 μήνες θα έρθει ο κώδικας ακινήτων του δημοσίου που θα ρυθμίζει όλα τα ουσιώδη ζητήματα.



