Σωκράτης Φάμελλος στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ: Θα συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια ως πολίτες, χωρίς κομματικά διακριτικά

«Είναι πάνδημο και παλλαϊκό το αίτημα της κοινωνίας για Δικαιοσύνη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία που συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι και πρόσθεσε: «Θα συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια ως πολίτες χωρίς κομματικά διακριτικά και καλούμε τους πολίτες για ακόμα μια φορά να συμμετέχουν δημοκρατικά στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα και να τα περιφρουρήσουν».

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την πρόταση μομφής και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες: «Σεβόμενοι τη λαϊκή κινητοποίηση, θεωρήσαμε ότι πρέπει η δυσπιστία της κοινωνίας να εκφραστεί και στη Βουλή. Κανένα προοδευτικό κόμμα δεν έχει 50 βουλευτές για να καταθέσει μόνο του πρόταση δυσπιστίας. Προτείναμε να κατατεθεί από κοινού η πρόταση από όλα τα προοδευτικά κόμματα. Προτείναμε να υπάρξει η κορύφωση της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας παράλληλα με τα συλλαλητήρια, ώστε να εναρμονιστεί το κοινοβούλιο με το αίτημα της κοινωνίας. Οι πραγματογνωμοσύνες που ισχυρίζεται ότι περιμένει το ΠΑΣΟΚ δεν τροποποιούν τις ακραίες παραβάσεις που έχει παραδεχθεί ο κ. Μητσοτάκης. Θα επαναφέρουμε τη συζήτηση μετά τα συλλαλητήρια».

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση είπε ακόμη: «Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της για το έγκλημα των Τεμπών και να υποβαθμίσει το ζήτημα, τόσο ο αγώνας των συγγενών των θυμάτων, όσο και η κοινωνική αντίδραση, έχουν πετύχει το θέμα να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας. Αμφισβητείται σήμερα η αξιοπιστία και η σταθερότητα της κυβέρνησης, αφού είναι παγιωμένη η άποψη στην κοινωνία ότι υπάρχει σχέδιο συγκάλυψης μετά τα Τέμπη, ενώ χρεώνει στον κ. Μητσοτάκη την κρίση αξιοπιστίας που υπάρχει στη Δικαιοσύνη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κράτησε τα τελευταία 2 χρόνια στην επικαιρότητα τον αγώνα για την αλήθεια και το Δίκαιο για το έγκλημα των Τεμπών και με τον δημόσιο λόγο του και με την ουσιαστική συμβολή της ευρωομάδας του. Καταθέσαμε τροπολογία, ώστε να θωρακιστεί νομοθετικά η Συνταγματική πρόβλεψη που καταργεί τη διάταξη που περιόριζε τον χρόνο, στον οποίο η Βουλή μπορούσε να ασκήσει ποινική δίωξη κατά μέλους της κυβέρνησης. Για να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος παραγραφής αδικήματος κανενός πολιτικού προσώπου, κάτι που άφησε με επιλογή του κενό ο κ. Μητσοτάκης».

Αναφέρθηκε στην Προανακριτική και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ: «Είχαμε γνώση των στοιχείων της δικογραφίας παρότι η ΝΔ επιχείρησε να μην γίνουν γνωστά. Υπάρχουν στοιχεία για να ξεκινήσει η Επιτροπή, όμως είναι απαραίτητο να έρθουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και οι πραγματογνωμοσύνες για να μην αμνηστευθεί κανείς. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να διευρυνθεί και αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, να γίνει έρευνα για οποιοδήποτε αδίκημα και για οποιονδήποτε εμπλεκόμενο -όσο ψηλά και αν βρίσκεται- ώστε να βρεθεί και ο εντολέας του σχεδίου συγκάλυψης. Εξάλλου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε ήδη δημόσια τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της προσβολής μνήμης νεκρού στη συζήτηση της προανακριτικής».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Πρέπει να αποτρέψουμε fast track διαδικασίες που υποβαθμίζουν τον ρόλο της Βουλής και διακινδυνεύουν να περιοριστεί η απόδοση Δικαίου, που πολύ θα ήθελε η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στην Προανακριτική η φωνή της Δικαιοσύνης και της κοινωνίας. Και θα αναδείξει και θα αποκαλύπτει κάθε νέο σχέδιο συγκάλυψης, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.