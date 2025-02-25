Φάμελλος: Να παραμείνει το νερό φθηνό και υπό δημόσιο έλεγχο

«Να παραμείνει το νερό υπό δημόσιο έλεγχο και να παραμείνει φθηνό», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), Γιώργο Μαρινάκη και με μέλη του προεδρείου, και πρόσθεσε πως «τα τελευταία χρόνια υπάρχει από την κυβέρνηση μια ξεκάθαρη και οργανωμένη επίθεση κατά του δημοτικού και δημόσιου χαρακτήρα των ΔΕΥΑ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε «την απόλυτη αντίθεσή του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης στη δημιουργία Ρυθμιστικής Αρχής για το νερό και τα απόβλητα».

«Δεν είναι διαπραγματεύσιμο» είπε ο κ. Φάμελλος και εξήγησε: «Έχουμε πολλές φορές ξεκάθαρα τοποθετηθεί σε συνελεύσεις σας, αλλά και στη Βουλή, τόσο εγώ όσο και οι τομεάρχες και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά της δημιουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής που έλαβε ως αρμοδιότητες το νερό και τα απόβλητα. Θεωρούμε ότι είναι μια αντισυνταγματική ρύθμιση η διεύρυνση της παλιάς ΡΑΕ για να συμπεριλάβει τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων. Πρόκειται για μία ακόμα προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να ανοίξει ένα παράθυρο ιδιωτικοποίησης στη διαχείριση του νερού, όπως έχει κάνει πολλές φορές και έχει βρει απέναντί του και την κοινωνία, αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας».

«Η κυβέρνηση ευθύνεται γιατί έχουν οδηγηθεί στη χρεοκοπία πολλές ΔΕΥΑ από την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, τον Αύγουστο 2021, πολύ πριν την ενεργειακή ουκρανική κρίση» είπε.

Ακολούθως κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ευθύνεται και γιατί δεν έχει στηρίξει τις ΔΕΥΑ με στελέχωση και με πολιτικές που εμείς είχαμε ξεκινήσει βάζοντας και την Ένωση των ΔΕΥΑ ως εταίρο σε δημόσιες πρωτοβουλίες της πολιτείας την περίοδο 2015-2019. Εκμεταλλευόμενη τώρα η κυβέρνηση τα προβλήματα που η ίδια δημιουργεί στην Αυτοδιοίκηση, θέλει να την εκβιάσει, ώστε να συνενωθούν ΔΕΥΑ με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Μαρινάκης, για τα νομοθετικά σχέδια της κυβέρνησης σημείωσε ότι «αντί να επιχειρείται μεταρρύθμιση, έχουμε απορρύθμιση», προσθέτοντας ότι αυτά «αποδυναμώνουν τις ΔΕΥΑ, δημιουργούν όρους διάλυσής τους και δημιουργούν προϋποθέσεις για να μαζευτεί το δημόσιο έργο μονοπωλιακά στα χέρια της ΕΥΔΑΠ».

Εκ μέρους της ΕΔΕΥΑ συμμετείχαν στη συνάντηση, ο δήμαρχος Χανίων και αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΑ Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Φαιστού Μανώλης Ορφανουδάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόλβης Χρήστος Γκολιδάκης, η γενική διευθύντρια της ΕΔΕΥΑ Όλγα Κοτσελίδου, και ο τεχνικός διευθυντής της ΕΔΕΥΑ Λευτέρης Σφυρής.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ συμμετείχαν στη συνάντηση το μέλος της ΠΓ Κώστας Ζαχαριάδης, το μέλος της ΚΕ και συντονιστής του τμήματος Αυτοδιοίκησης Θοδωρής Γκοτσόπουλος και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μίλτος Ζαμπάρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

