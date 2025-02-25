Γεραπετρίτης: Ο εκτοπισμός Παλαιστινίων θα οδηγούσε σε περιφερειακή αστάθεια

«Μετά από δεκαετίες πολέμου και αστάθειας, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σήμερα πράγματι σε ένα σημείο καμπής» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκινώντας την ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι οι συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο και τη Γάζα, οι οποίες δείχνουν ότι «η ειρήνη μπορεί πράγματι να είναι εφικτή» είναι μια σημαντική εξέλιξη.

Η πρόσφατη κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, ανέφερε, αποτελούν παράδειγμα «του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω πολιτικής βούλησης».

Ο κ. Γεραπετρίτης επαίνεσε την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις «επίμονες διαμεσολαβητικές τους προσπάθειες» και τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης όλων των φάσεων της συμφωνίας για να διασφαλιστεί «η απελευθέρωση όλων των ομήρων και ο μόνιμος τερματισμός των εχθροπραξιών».

Υπογράμμισε ότι «η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δεινή, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρειάζονται πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση και στέγαση». Το Συμβούλιο, ανέφερε, καλείται να δώσει προτεραιότητα «στην ανεμπόδιστη και συνεχή ροή βοήθειας». «Η επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος της Ράφα και η επανενεργοποίηση της αποστολής EU-BAM Rafah, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, είναι καλοδεχούμενες εξελίξεις» ανέφερε.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα παρέχει ενεργά βοήθεια στον λαό της Γάζας, περιθάλποντας τραυματισμένα παιδιά σε ελληνικά νοσοκομεία και υποστηρίζοντας παλαιστινιακές οικογένειες μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Επίσης, συνεχίζουμε να στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια για την υποστήριξη των Παλαιστινίων οικογενειών και, μέσω του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Μονής του Αγ. Πορφυρίου στη Γάζα έχει αποδειχθεί ασφαλές καταφύγιο για μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας, τόσο χριστιανούς και μουσουλμάνους» ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη μεταπολεμικού σχεδιασμού, διακυβέρνησης, ασφάλειας και ανασυγκρότησης στην περιοχή. «Οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς ο εκτοπισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφερειακή αστάθεια» σημείωσε.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών και στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την προώθηση «καλής διακυβέρνησης, ισχυρών θεσμών και αποριζοσπαστικοποίησης. Η κατάπαυση του πυρός παρέχει ώθηση στη δημιουργία ενός κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους βάσει της λύσης των δύο κρατών, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει σε ειρήνη και ασφάλεια».

«Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δίνει την απαραίτητη ώθηση για την αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας, τη δημιουργία ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους στη βάση μιας λύσης δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναγνωρίζοντας παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει με ειρήνη και ασφάλεια» σημείωσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε ειδική αναφορά στο μήνα του Ραμαζανιού που πλησιάζει, ενώ ακολουθεί το Πάσχα. «Υπενθυμίζουμε τη σημασία του ειδικού καθεστώτος των ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ. Λαμβάνοντας υπόψη την οικουμενική σημασία των ιερών τόπων, επιθυμώ να επαναβεβαιώσω το βαθύ ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη διατήρηση του status quo» ανέφερε.

Σχετικά με τον Λίβανο, ο κ. Γεραπετρίτης επαίνεσε τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης υπό τον Πρόεδρο Αούν και τον πρωθυπουργό Σαλάμ. Η «παύση των εχθροπραξιών είναι επίσης μια εξαιρετικά ευπρόσδεκτη εξέλιξη» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «αναγνωρίζεται η συμβολή των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Η διασφάλιση "της μακροπρόθεσμης ασφάλειας τόσο των Ισραηλινών όσο και των Λιβανέζων πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ειρήνη"» τόνισε.

Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, θα παραμείνει ενεργή στις συζητήσεις για την ανανέωση της εντολής της UNIFIL το 2025 και συνεχίζει να συμμετέχει στην Αποστολή του ΟΗΕ.

Για τη Συρία, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «η ασφάλεια και η ευημερία είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής». Μια πολιτική μετάβαση υπό συριακή ηγεσία, βάσει του Ψηφίσματος 2254 του ΟΗΕ, ανέφερε, θα πρέπει «να ανοίξει τον δρόμο για συνταγματική μεταρρύθμιση και δίκαιες εκλογές», εξασφαλίζοντας μια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση χωρίς ξένη παρέμβαση. Η επιστροφή στην κανονικότητα, σημείωσε, απαιτεί «σταδιακή άρση των κυρώσεων, οικοδόμηση θεσμών, ανασυγκρότηση και επιστροφή των Σύρων μεταναστών».

«Υποστηρίζουμε μια πολιτική, υπό συριακή ηγεσία και με συριακή ιδιοκτησία, μετάβαση στο πνεύμα της απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καθώς η διεθνής κοινότητα σπεύδει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της Συρίας μετά από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, η Συρία πρέπει να επιδείξει την καλή της θέληση και να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία των γειτόνων της, τα δικαιώματα των γειτόνων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ιδίως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

Όσον αφορά την θαλάσσια ασφάλεια, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε την «ακραία πίεση» στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθι. Η Ελλάδα, ανέφερε ως ηγετική δύναμη στη ναυτική επιχείρηση ASPIDES της ΕΕ, δεσμεύεται να «διαφυλάξει την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και την προστασία των ναυτικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

