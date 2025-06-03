Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσκεψη του Φάμελλου στην Παλαιστίνη - Οι επαφές που θα έχει στη Ραμάλα

Το διήμερο 4-5 Ιουνίου θα βρεθεί στα παλαιστινιακά εδάφη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Με ποιους θα συναντηθεί στη Ραμάλα 

Σωκράτης Φάμελλος

 Επίσκεψη στην Παλαιστίνη θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, το διήμερο 4-5 Ιουνίου.

Ο κ. Φάμελλος θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου θα έχει, μεταξύ άλλων, συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο της Παλαιστίνης, Hussein al-Sheikh, τον Πρόεδρο του Παλαιστινιακού Εθνικού Συμβουλίου, Rawhi Fattouh και την Υπουργό Επικρατείας αρμόδια για Εξωτερικές Υποθέσεις και Θέματα Διασποράς, δρ Varsen Aghabekian Shahin.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παλαιστίνη Σωκράτης Φάμελλος ΣΥΡΙΖΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark