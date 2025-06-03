Επίσκεψη στην Παλαιστίνη θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, το διήμερο 4-5 Ιουνίου.

Ο κ. Φάμελλος θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου θα έχει, μεταξύ άλλων, συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο της Παλαιστίνης, Hussein al-Sheikh, τον Πρόεδρο του Παλαιστινιακού Εθνικού Συμβουλίου, Rawhi Fattouh και την Υπουργό Επικρατείας αρμόδια για Εξωτερικές Υποθέσεις και Θέματα Διασποράς, δρ Varsen Aghabekian Shahin.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.