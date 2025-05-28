Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ταξί Ελλάδος, Λευτέρη Πετράκη, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και του ΣΑΤΑ πραγματοποίησε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου που διατηρεί το υπουργείο με όλους τους επαγγελματικούς φορείς του τομέα των μεταφορών, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και συμβάλλουν στη βελτίωση συνολικά των αστικών συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν: Τη δυνατότητα ενίσχυσης των ψηφιακών ελέγχων για τις ειδικές άδειες, τη ρύθμιση της χρήσης των λεωφορειολωρίδων από τα ταξί, την επέκταση της δυνατότητας μετατροπής οχημάτων σε εννιαθέσια σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και την τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου για τον αποχαρακτηρισμό οχήματος σε διάστημα ενός έτους.

Η συζήτηση διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή βούληση για διαρκή συνεργασία και ειλικρινή διάλογο. Συμφωνήθηκε η συνέχιση της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών με στόχο την αναζήτηση δίκαιων και ρεαλιστικών λύσεων που θα ενισχύουν τη λειτουργικότητα του συστήματος μεταφορών.

«Βασικός στόχος του υπουργείου είναι η συνεχής βελτίωση των αστικών μεταφορών, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τον ουσιαστικό ρόλο όλων των μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του ταξί, στο συνολικό συγκοινωνιακό πλέγμα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.