«Η αλήθεια είναι σε πιάνει η ψυχή σου», ήταν το πρώτο σχόλιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην τραγωδία στο Μάτι λίγα λεπτά πριν την ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου για τη φονική πυρκαγιά του 2018.

«Νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντική η απόφαση που πάρθηκε από την κυβέρνηση να μην ασκήσει τα ένδικα μέσα στον επόμενο βαθμό, όπως είθισται το Δημόσιο να κάνει, σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Αλλά ακόμη κι αυτό σε σχέση με τον πόνο των ανθρώπων και τα τραύματα που είναι ακόμα εμφανή, είναι και πάντα θα είναι ελάχιστο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η κάθε υπόθεση αυτών των ανθρώπων, είτε ενός γονιού που έχει χάσει το παιδί του, είτε ενός ανθρώπου που ήταν πολλούς μήνες σε κώμα στο νοσοκομείο, είναι ξεχωριστή. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα έπρεπε από την αρχή το ελληνικό κράτος να παραιτείται, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι έτσι. Όσο όμως τα ερευνά η Δικαιοσύνη, αυτά μπορούν να διαλευκανθούν και υπάρχουν χρονικά σημεία που μπορεί να κάνει πίσω».

«Εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της υποτροπής»

Μιλώντας για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για αυστηριοποίηση του νέου πλαισίου δεδομένων των καθημερινών τραγωδιών που λαμβάνουν χώρα στους ελληνικούς δρόμους.

«Υπάρχει ένας φόρος αίματος που κατατίθεται δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ελληνική άσφαλτο. Έχουμε μόλις το 2024 άνοδο στα θανατηφόρα, 665 θανατηφόρα τροχαία και περίπου άλλους τόσους οι οποίοι έχουν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή άλλους βαρείς τραυματισμούςπου έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ στο νοσοκομείο», υπογράμμισε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην επίσκεψη που πραγματοποίησε μαζί με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη το Σάββατο στη 1 το βράδυ στο ΕΚΑΒ και τα Επείγοντα. «Την ώρα που οι περισσότεροι είναι έξω και διασκεδάζουν, κάποιοι άλλοι κάνουν την άχαρη δουλειά του να περιμένουν το κακό που θα συμβεί», σημείωσε.

«Πώς λοιπόν θα το μειώσουμε αυτό; Οι βασικές αιτίες είναι ταχύτητα, αλκοόλ, κράνος. Και το Σάββατο βράδυ δυστυχώς στου Ζωγράφου είχαμε άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο ενός ανθρώπου που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Βέβαια, αν είχε πάρει ταξί, δεν θα είχε σκοτώσει κάποιον», σχολίασε για να προσθέσει λέγοντας:

«Ένα από τα εργαλεία για να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχαία είναι ο ΚΟΚ. Εισάγεται λοιπόν η έννοια της υποτροπής για πρώτη φορά. Άρα ακριβώς θα έχουμε τα τεχνολογικά εργαλεία στα χέρια μας. Θα έχουμε τις κάμερες και αλλάζει και το λεγόμενο "point system", τα ελληνικό ΣΕΣΟ (Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγού). Ουσιαστικά θα λέμε στον πολίτη ότι μετά την πρώτη φορά και την πρώτη παράβαση, όπου προφανώς αυστηριοποιούνται τα πρόστιμα, τη δεύτερη και την τρίτη φορά θα πολλαπλασιάζονται. Στην 1η παράβαση στο κινητό, για παράδειγμα, θα έχει 350 ευρώ πρόστιμο, στη 2η όμως θα έχει 1.000 ευρώ και στην 3η 2.000 ευρώ».

«Η πιο βαριά μορφή ποινής που έχουμε αφορά τις κόντρες αυτοκινήτων, όπου στην 3η παράβαση έχουμε 8 χρόνια αφαίρεση διπλώματος. Ουσιαστικά του λες ότι είναι ύποπτος τέλεσης οδικών εγκλημάτων», συμπλήρωσε ο κ. Κυρανάκης. «Εντός αστικού ιστού εφαρμόζεται το όριο των 30 χλμ, αυτό ισχύει για τον μονόδρομο και το δρομάκι μπροστά στην πολυκατοικία μας. Στους κεντρικούς έχουμε όριο 50, αυτό παραμένει και σε κάποιους πιο υψηλής ταχύτητας είναι 70. Στις εθνικές οδούς είναι 130».

Τον Σεπτέμβριο το πληροφοριακό σύστημα καμερών - Τον Ιούλιο οι 10 πρώτες σε λεωφορεία

Αναφορικά με τα όρια ταχύτητας, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών μίλησε για τη νέα ειδική ποινή που εισάγεται για περιπτώσει πάνω από 200 χλμ/ώρα, όπως την περίπτωση «ενός τρελού που προσφάτως πήγαινε με 240 στη Συγγρού». «Την 1η φορά θα έχει 1.200 ευρώ πρόστιμο και 1 χρόνο χωρίς δίπλωμα. Θα απενεργοποιείται στο wallet το δίπλωμα, άρα λοιπόν ο αστυνομικός που κάνει τον έλεγχο εκείνη τη στιγμή, θα μπορεί να βλέπει πάρα πολύ γρήγορα ότι αυτός είναι "κόκκινος". Αυτό θα φαίνεται κι από τον έλεγχο που κάνουν οι κάμερες για τις πινακίδες».

«Αν σε πιάνει να κυκλοφορείς και η πινακίδα είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένο οδηγό, εκεί θα έχουμε ζήτημα. Τον Ιούλιο μπαίνουν οι πρώτες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής σε κεντρικούς δρόμους, σε κόκκινα φανάρια. Τον Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα όπου θα κουμπώνουν όλες οι κάμερες και ξεκινούν να μπαίνουν οι 10 πρώτες σε λεωφορεία τον Ιούλιο. Έχουν μπει ήδη στο εμπρόσθιο κομμάτι των λεωφορείων, για να μπορούν να κάνουν τους ελέγχους στη λεωφορειολωρίδα».

Τέλος, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του προέδρου του ΣΑΤΑ Θύμιου Λυμπερόπουλου, τον οποίον κατηγόρησε ότι έχει ανοίξει πόλεμο παρά το γεγονός ότι ο ίδιος «δεν είναι οδηγός ταξί».

«Μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες ο κ. Λυμπερόπουλος. Δεν ξέρω για ποιον λόγο έχει βγει τόσο μπροστά σε αυτήν τη μάχη, ο ίδιος δεν είναι οδηγός ταξί. Εγώ μιλάω με την Ομοσπονδία των Οδηγών Ταξί, όπως και με μέλη του ΣΑΤΑ. Δεν μιλάω όμως με άτομα που έχουν σκοπό να τραμπουκίσουν και δεν θέλουν να κάνουν διάλογο», κατέληξε.

