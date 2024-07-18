Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεν περίμενε κανείς να μην βρεθεί μια αφορμή να ταραχθούν τα «ήρεμα νερά» των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η επέτειος της εισβολής του Αττίλα και η ταυτόχρονη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν στο νησί το Σάββατο έχει θέσει τις δυο χώρες σε μίνι «συναγερμό». Ήδη χθες τα υπουργεία Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας επιδόθηκαν σε ένα «debate» με αφορμή την παρουσία του Νίκου Δένδια στην Μεγαλόνησο τη Δευτέρα και τις δηλώσεις που έκανε. Είχε καταδικάσει τις τουρκοκυπριακές φιέστες και τη βέβηλη παράνομη παρουσία επί μισό αιώνα του τουρκικού στρατού κατοχής στην Κύπρο με το τουρκικό Πεντάγωνο να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Έλληνα υπουργό Άμυνας.

Είναι τα τελευταία γεγονότα η αρχή μιας νέας κρίσης; Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα συμβεί σε δυο ημέρες και αν ο Ταγίπ Ερντογάν επιλέξει να προχωρήσει από τα κατεχόμενα σε εμπρηστικές δηλώσεις. Είναι το πιο πιθανό σενάριο, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πόσο θα κλιμακώσει γνωρίζοντας πως λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα θα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ελληνικές διπλωματικές πηγές εκτιμούν πως έχει ανοίξει ένα παράθυρο ιστορικής ευκαιρίας προκειμένου να τεθούν καλές βάσεις για να ξεκινήσει ο διάλογος με δεδομένη τη νηνεμία που καταγράφεται αυτή την περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται το γεγονός πως η απεσταμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Ολγκίν Κουεγιάρ, φαίνεται να επενδύει στα «ήρεμα νερά» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ξεκινώντας μια δύσκολη διαδικασία από τις εγγυήτριες δυνάμεις. Δείγματα όχι θετικά από την Άγκυρα υπάρχουν. Πέρα από την προκλητική ρητορική δεν είναι τυχαίο πως πρόσφατα ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έκρυψε τις προσπάθειες που κάνει το ψευδοκράτος να ενταχθεί πλήρως στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών.

Για την ελληνική πλευρά το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή της Κυριακής» ανέφερε: «Η Άγκυρα αρνείται να συνομιλήσει απευθείας μαζί μας, αλλά η ύπαρξη διαλόγου και προόδου στις συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας βοηθάει αναπόφευκτα και στο Κυπριακό». Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία απέναντι στην οριστική διχοτόμηση απέχουν «έτη φωτός» μακριά. Θεωρείται πολύ πιθανό ο Έλληνας πρωθυπουργός να χρειαστεί να απαντήσει από τη Κύπρο στα «πυρά» του Τούρκου προέδρου. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κομβικές για το κατά πόσο το καλό κλίμα θα παραμείνει και η συνάντηση των δυο ηγετών τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη θα αποτελέσει ένα «σκαλοπάτι» προκειμένου να μπουν στην ατζέντα τα δύσκολα ζητήματα. Ένας κίνδυνος υπάρχει. Αν η διαμεσολαβητική προσπάθεια που προωθείται από τον ΟΗΕ ναυαγήσει - και μάλιστα σχετικά νωρίς - τότε η Άγκυρα θα έχει μια πολύ καλή δικαιολογία να ξαναδυναμιτίσει το κλίμα. Στην περίπτωση που σε επίπεδο ΟΗΕ προωθηθεί τελικά μια διάσκεψη για το Κυπριακό ένα σημαντικό βήμα θα έχει γίνει. Ενδεχομένως να αποτελέσει το πάτημα για τον επόμενο στόχο που είναι η πραγματοποίηση μιας άτυπης πενταμερούς συνάντησης.



