Τουρκία κατά Δένδια για το Κυπριακό: «Θέλει να κάνει πολιτική καριέρα δημιουργώντας ταραχές»

Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Δένδια εξαπολύει το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, με αφορμή τη δήλωσή του για την τουρκική εισβολή κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε για παράνομη, παντελώς αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο, εισβολή στην Κύπρο, και σημείωσε πως «είμαστε στη Λευκωσία, την τελευταία διαιρεμένη πόλη, ενάντια στις αρχές του Διεθνούς Δίκαιου, ενάντια στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αντιδρώντας, στην προκλητική της ανακοίνωση η Άγκυρα κάνει μεταξύ άλλων λόγο για «Τούρκους στρατιώτες που θα είναι εγγυητές της ειρήνης και της ηρεμίας στην Κύπρο και στο μέλλον, όπως ήταν χθες και είναι σήμερα».

Σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από την 15η Ιουλίου 1974, ημερομηνία του χουντικού πραξικοπήματος στην Κύπρο, ενός εθνοκάπηλου πραξικοπήματος που άνοιξε Κερκόπορτα στον εισβολέα που καραδοκούσε.



Εκφράζω τον βαθύτατο σεβασμό μου και την πατριωτική ευγνωμοσύνη μου προς τους… pic.twitter.com/TkvNfXuCK6 — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 15, 2024

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας



«Καταδικάζουμε σθεναρά τη χαμηλού επιπέδου, ψεύδη και συκοφαντική δήλωση του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, με στόχο τους Τουρκοκύπριους και τον ηρωικό τουρκικό στρατό.

Ο ηρωικός τουρκικός στρατός ενήργησε σύμφωνα με το δικαίωμα εγγυήσεως της Τουρκίας που απορρέει από διεθνείς συμφωνίες και έσωσε τον τουρκοκυπριακό λαό, ο οποίος υποβλήθηκε σε κάθε είδους διώξεις από την ελληνοκυπριακή πλευρά μεταξύ 1963 και 1974, από απόπειρα γενοκτονίας.

Χάρη στο θάρρος και την παρουσία των Τούρκων στρατιωτών, δεν έχει χυθεί αίμα στην Κύπρο από το 1974, η χουντική καταπίεση της Ελλάδας στον ελληνοκυπριακό λαό έχει εξαλειφθεί και το στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα έχει ανατραπεί και η επιστροφή στη δημοκρατία κατέστη δυνατή.

Οι Τούρκοι στρατιώτες θα είναι εγγυητές της ειρήνης και της ηρεμίας στην Κύπρο και στο μέλλον, όπως ήταν χθες και είναι σήμερα.

Καλούμε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του για υπονόμευση της κοινής θέσης των ηγετών των δύο χωρών, η οποία στοχεύει στην προώθηση των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας με εποικοδομητικό τρόπο. Oι προσπάθειες του κυρίου Δένδια να κάνει πολιτική σταδιοδρομία σπέρνοντας διχόνοια μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού δεν θα καρποφορήσουν».

Yunanistan Savunma Bakanı'nın İftira Dolu Sözleri Hakkında Açıklama#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zaqRqyrOdr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2024

Η σκωπτική απάντηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας απαντά στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Λυπούμαστε ειλικρινώς που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, παρέλειψε να «ευχαριστήσει» τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής και κατοχής για τις «υπηρεσίες» τους στην προάσπιση των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.