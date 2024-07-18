Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον, με την πολιτική μετεξέλιξη της Ευρώπης να αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού και συζητήσεων για τις περισσότερες ευρωπαϊκές ηγεσίες, συγκαλείται σήμερα στο Blenheim Palace του Oxfordshire, η τέταρτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Οικοδεσπότης της συνόδου θα είναι ο νεοεκλεγείς Βρετανός Πρωθυπουργός Keir Starmer, ο οποίος και θα έχει το πρώτο του τετ -α τετ – ως πρωθυπουργός- με τον Έλληνα ομόλογό του Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα βρεθεί στη Βρετανική κομητεία και θα συμμετέχει στη σύνοδο.

Μία συνάντηση στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου, η οποία – σύμφωνα με τους γνωρίζοντες – δεν αναμένεται να περιοριστεί μόνο στις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τις συρράξεις σε Ουκρανία, Γάζα ή το Κυπριακό αλλά εκτιμάται πως θα επεκταθεί και στο φλέγον ζήτημα για τη χώρα μας, της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Άλλωστε, όταν ο τέως Βρετανός πρωθυπουργός Rishi Sunak ακύρωσε την τελευταία του συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λονδίνο, ο τότε ηγέτης της βρετανικής αντιπολίτευσης, Keir Starmer, ήταν εκείνος που συναντήθηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό και συζήτησαν το επίμαχο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι γνωστό, εξάλλου, πως οι Εργατικοί έχουν διαφορετική άποψη από την σκληρή στάση των Συντηρητικών για στο θέμα των Γλυπτών.

Σε ότι αφορά τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην οποία έχουν προσκληθεί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από 47 χώρες, θα την απασχολήσουν η υπεράσπιση και διασφάλιση της δημοκρατίας, η ενέργεια και η διασυνδεσιμότητα και η μετανάστευση, θέματα που θα συζητηθούν σε αντίστοιχα στρογγυλά τραπέζια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα την υπεράσπιση και διασφάλιση της δημοκρατίας. Στο ίδιο πάνελ θα βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel.

Η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί σε βρετανικό έδαφος, θα είναι το πρώτο βήμα ευρωπαϊκής διοργάνωσης απ΄το οποίο ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Keir Starmer, λίγες μέρες μετά την πρώτη του διεθνή παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, θα έχει την ευκαιρία να απευθυνθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Από τη Σύνοδο θα απουσιάζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης διεξάγεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η κρίσιμη ψηφοφορία για την επανεκλογή της στο αξίωμα.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και οι στόχοι της

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα (ΕΠΚ) είναι φόρουμ πολιτικών και στρατηγικών συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, που ιδρύθηκε το 2022. Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2022, με συμμετέχοντες από 44 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας είναι να παρέχει μια πλατφόρμα συντονισμού πολιτικών για τις ευρωπαϊκές χώρες σε όλη την ήπειρο και να ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου, ιδίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση.

Εκτός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα περιλαμβάνει επίσης χώρες όπως μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και την Αρμενία.

