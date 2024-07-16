Η Αθήνα βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία, τόσο με την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, María Ángela Holguín Cuéllar, η έκθεση της οποίας κατατέθηκε πρόσφατα, χωρίς ωστόσο το περιεχόμενο της να έχει γίνει γνωστό καθ' ολοκληρίαν και χωρίς να καταγράφει προτάσεις για τα επόμενα βήματα. Παρότι η εντολή της κα Holguín Cuéllar έληξε την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει η εκτίμηση, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, ότι θα δοθεί συνέχεια, έστω και ατύπως για την καταγραφή των επόμενων βημάτων στη διαδικασία.

Η Ελλάδα, τονίζουν οι ίδιες πηγές, καταδικάζει σθεναρά την τουρκική εισβολή και παράνομη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή επί 50 χρόνια της Κύπρου, ενώ είναι αυτονόητο ότι η ελληνική θέση παραμένει αταλάντευτα σταθερή για λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όπως επισημαίνεται, το Κυπριακό αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ στην παρούσα φάση ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επανεκκίνηση του διαλόγου.

Διάλογος με την Τουρκία

Μέχρι σήμερα, ο διάλογος με την Τουρκία έχει στηριχθεί στη θετική ατζέντα και στα Μέσα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν συζητηθεί θέματα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, τονίζεται, ενώ σαφώς θέματα κυριαρχίας εκφεύγουν των συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Μια μακρά περίοδος ειρήνης και ηρεμίας είναι ευκταία, ωστόσο η εδραίωσή της θα επιτευχθεί μόνο όταν υπάρξει πρόοδος στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, επισημαίνουν διπλωματικές πηγές. Εκτίμηση, ωστόσο, είναι ότι δε θα υπάρξει πολύ σύντομα πρόοδος στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία για να αποφεύγονται οι εντάσεις, αλλά δεν έχει γίνει καμία προεργασία για το θέμα της οριοθέτησης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν δοθεί εντολή από τους ηγέτες των δύο χωρών, σημειώνεται σχετικά.

Παραβίαση του πυρήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών από την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας

Η Βόρεια Μακεδονία παραβιάζει ξεκάθαρα τον πυρήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το άρθρο 2 της Συμφωνίας προβλέπει -τονίζουν διπλωματικές πηγές- ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία ονομασία έναντι πάντων ("erga omnes"). Οι τοποθετήσεις, τόσο της Προέδρου, όσο και του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας είναι δημόσιες και δεν αποτελούν ιδιωτικές απόψεις. Η παράλειψη του επιθετικού προσδιορισμού "Βόρεια" συνιστά παραβίαση του πυρήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς το "erga omnes" ήταν το επίδικο όταν υπεγράφη η Συμφωνία των Πρεσπών.

Η ονομασία "Βόρεια Μακεδονία" δεν τροποποιείται και δεν αναθεωρείται, προσθέτουν. Τα μνημόνια θα ψηφιστούν όταν υπάρξει διάθεση πλήρους συμμόρφωσης της Βόρειας Μακεδονίας σε ζητήματα που αφορούν τον πυρήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ωστόσο, η κύρωσή τους δεν συνιστά υποχρέωση που απορρέει από τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

