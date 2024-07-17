ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Με δυο μέτρα και δύο σταθμά η αστική ευγένεια της ΝΔ»

Για «αλαζονεία» κατηγορεί τον πρωθυπουργό και τους «πρωτοκλασάτους υπουργούς», με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ούτε την τόλμη ούτε τον στοιχειώδη πολιτικό πολιτισμό να απολογηθεί για τις ύβρεις, τις προσβολές, τις απρέπειες και τα ομοφοβικά σχόλια βουλευτών και στελεχών του σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και του πρόεδρου του.

Αντιθέτως, μάλιστα, περισσεύει η αλαζονεία τόσο του ιδίου όσο και των πρωτοκλασάτων υπουργών του, οι οποίοι θρασύτατα εκδιώκουν από τη Βουλή βουλευτές, όταν δεν τους αρέσει η πολιτική κριτική που τους ασκείται. Με δυο μέτρα και δύο σταθμά η αστική ευγένεια της Ν.Δ…».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

