Σε επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 2 (μέσος κίνδυνος) προβλέπεται να κινηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στον χάρτη, με μπλε χρώμα αποτυπώνονται οι περιοχές όπου αναμένεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Αττική, τμήματα της Βοιωτίας, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Αργολίδας, καθώς και περιοχές της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός (κατηγορία 1).

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά την παραμονή τους στην ύπαιθρο και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες ή η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, στον χάρτη επισημαίνεται ότι σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν καταιγίδες και να σημειωθούν κεραυνοί σε δασικές ή δασώδεις εκτάσεις, ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις οδηγίες αυτοπροστασίας και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.

Πηγή: skai.gr

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