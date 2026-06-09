Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάθε άλλο παρά έτοιμη να ενεργήσει ως μεσολαβητής στην όποια ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και φαίνεται να είναι πιο επικεντρωμένη στη συνέχιση του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε το σχόλιο αυτό σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να παρέμβει η ΕΕ ως μεσολαβητής όσο οι διαπραγματεύσεις υπό τις ΗΠΑ βρίσκονται σε αναμονή.

«Πρώτα απ’ όλα, η έναρξη μεσολαβητικών προσπαθειών προβάλλοντας συγκεκριμένους όρους στη Ρωσία είναι πιθανόν παράλογο και λάθος. Και, φυσικά, είναι απαράδεκτο για εμάς», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίζουν να διατηρούν τις επαφές τους με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ έχουν στο παρελθόν εμπλακεί στις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που περιήλθαν σε τέλμα τον Φεβρουάριο μετά την έναρξη της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι δεν έχουν οριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για την επόμενη επίσκεψή τους στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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