Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, καθώς, μετά από εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά τη Δευτέρα στις φυλακές, με αφορμή τους οκτώ θανάτους κρατουμένων που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα, οι αρχές βρήκαν τη φονική ναρκωτική ουσία ονόματι «μπονσάι».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο διευθυντής των φυλακών κινητοποίησε εκτάκτως 12 σωφρονιστικούς υπαλλήλους και 12 στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς, ζητώντας την άμεση παρουσία τους στο κατάστημα κράτησης. Ακολούθησε πολύωρος έλεγχος και στις τρεις πτέρυγες των φυλακών, ο οποίος ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, μεταλλικές «γροθιές», ποσότητες ψυχοφαρμάκων, αλλά και σημαντική ποσότητα της συνθετικής ναρκωτικής ουσίας «μπονσάι», η οποία θεωρείται ιδιαίτερα τοξική και επικίνδυνη και έχει συνδεθεί με σοβαρές επιπλοκές στην υγεία και θανάτους χρηστών. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας, άνδρες της οποίας παρέλαβαν τα κατασχεθέντα προκειμένου να σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά από άλλη επιχείρηση ελέγχου που είχε πραγματοποιηθεί στις φυλακές από ειδικό κλιμάκιο της ΕΛΑΣ από την Αθήνα. Τότε οι ποσότητες ναρκωτικών που είχαν εντοπιστεί ήταν περιορισμένες, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Η νέα επιχείρηση φαίνεται να ενισχύει τις ανησυχίες για τη διακίνηση ναρκωτικών και απαγορευμένων αντικειμένων εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες κράτησης και οι αιτίες των πρόσφατων θανάτων κρατουμένων βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

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