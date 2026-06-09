Η Ιταλία χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» την ύβρη που εκτόξευσε ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά την απόφαση εισαγγελέων της Ρώμης να αρχίσουν έρευνα σε βάρος του.

Ο Μπεν Γκβιρ αποτελεί αντικείμενο έρευνας για «εγκλήματα πολέμου» και «βασανιστήρια» αφού μέλη του «Στολίσκου για τη Γάζα» κατηγόρησαν τις ισραηλινές αρχές για κακομεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής τους τον περασμένο μήνα, αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης,

«Η χώρα της μπότας έγινε η χώρα της σαγιονάρας», έγραψε χθες, Δευτέρα, ο Μπεν Γκβιρ στο X, σε μια υποτιμητική αναφορά στο γεωγραφικό σχήμα της Ιταλίας.

Ο Iταλός υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια ακρόασής του στη Γερουσία, ότι πρόκειται για «απαράδεκτες δηλώσεις (...) ανάξιες ενός υπουργού», οι οποίες δείχνουν «το πολιτικό και ηθικό ανάστημα του ανδρός».

«Δεν βρίσκω τις λέξεις για να σχολιάσω αυτό που είπε χθες σχετικά με την Ιταλία, αφού έμαθε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας της εισαγγελίας», δήλωσε ο Ταγιάνι.

Το Ισραήλ συνέλαβε περισσότερους από 430 ακτιβιστές προερχόμενους από διάφορες χώρες του κόσμου αφού τους αναχαίτισε στις 18 Μαΐου σε διεθνή ύδατα, ενώ επιχειρούσαν για πολλοστή φορά να σπάσουν τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο Μπεν Γκβιρ προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών αφού δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο χλευάζει ακτιβιστές του στολίσκου που φορούν χειροπέδες.

Ο Ταγιάνι δήλωσε ότι η Ρώμη «θα συνεχίσει να ασκεί πίεση» ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις στον Μπεν Γκβιρ, προσθέτοντας ότι «πολυάριθμες χώρες» υποστηρίζουν ήδη κάτι τέτοιο.

Την Παρασκευή, έρευνα άρχισε και στο Παρίσι για βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου, έπειτα από μια αναφορά της κυβέρνησης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσθηκαν από τις ισραηλινές αρχές οι Γάλλοι του «Στολίσκου για τη Γάζα», πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρκατορείο από την εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.