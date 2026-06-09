Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Andros King» προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα κατά τη διάρκεια χειρισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ ο λιμενοβραχίονας υπέστη σοβαρές ζημιές και φέρεται να διαχωρίστηκε σε δύο τμήματα. Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε διαρροή καυσίμων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού για την καταγραφή του συμβάντος και την αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις υποδομές του λιμανιού.

Τα ακριβή αίτια της πρόσκρουσης διερευνώνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Πάντως, μετά τους απαραίτητους ελέγχους στο πλοίο, δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ή φθορές που να επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του και έτσι το «Andros King» αναχώρησε κανονικά από τη Ραφήνα στις 07:50 το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: skai.gr

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