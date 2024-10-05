Κύκλοι Κασσελάκη: Κανένα εμπόδιο δεν θα τον σταματήσει

«Ό,τι και να σκαρφιστούν, ό,τι και να μεθοδεύσουν οι υποστηρικτές του χθες, κανένα εμπόδιο δεν θα σταματήσει τον Στέφανο Κασσελάκη», σχολιάζουν πηγές από το περιβάλλον του.

«Η υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά, επειδή τα μέλη του κόμματος και η κοινωνία διψούν για αλλαγή και ανανέωση. Όσα προσκόμματα και να βάλουν, η επιθυμία για έναν σύγχρονο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο δυνατή», αναφέρουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.