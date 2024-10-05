Πολάκης: Χαίρομαι που ο Κασσελάκης κατέθεσε υπογραφές και πόθεν έσχες

«Χαίρομαι που ο Στέφανος Κασσελάκης αποφάσισε, παρά τις εισηγήσεις που είχε δεχτεί από διάφορους, να καταθέσει τις υπογραφές της υποψηφιότητας του και το πόθεν έσχες. Οπότε θεωρώ ότι θα προχωρήσουμε όλοι μαζί συγκροτημένα προς το συνέδριο που για λόγους τεχνικούς πήρε μια βδομάδα αναβολή, χωρίς να αλλάξει ημερομηνία της εκλογής προέδρου», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνεδρίασης της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος είπε ότι «πρέπει μέσα από μια διαδικασία προγραμματικού διαλόγου και αντιπαράθεσης οράματος, συγκεκριμένου σχεδίου και προτάσεων μέσα από ντιμπέιτ, να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης και αναγέννησης του ΣΥΡΙΖΑ».

Σχολίασε ότι σε αυτό το πλαίσιο, «για να ξεφύγουμε από την μικροπρέπεια και την κακομοιριά των ‘πραξικοπηματιών', των διαδικαστικών, των ‘κουκουλοφόρων' και δε συμμαζεύεται», κατέθεσα με την ομιλία του στη σημερινή συνεδρίαση 3-4 «οραματικού χαρακτήρα» προτάσεις.

«Πιστεύω ότι στους πολύ δύσκολους και γεωπολιτικούς καιρούς που ζούμε σε μια Ευρώπη στην οποία η Γερμανία και η Γαλλία όχι απλά λαχανιάζουν, αλλά παρουσιάζουν μείωση της ανάπτυξης, σε μια Ευρώπη που ο Ντράγκι λέει ότι για να διατηρηθεί η ανάπτυξη χρειαζόμαστε 800 δισ. ευρώ καινούργιο χρήμα για φέτος, του χρόνου και τον άλλο χρόνο, δηλαδή έκδοση ευρωπαϊκού ομολόγου -κάτι που αρνείται την Γερμανία-, σε μια τέτοια Ευρώπη χρειαζόμαστε να αμφισβητήσουμε τη μνημονιακή πορεία της λιτότητας που επέβαλε ο Σόιμπλε όλη την προηγούμενη δεκαετία». «Να μιλήσουμε», συνέχισε, «για μια Ευρώπη της ανάπτυξης, να μιλήσουμε όχι απλά για την ισότητα των ευκαιριών ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά για την ισότητα για την απόλαυση των αγαθών που παράγει η κοινωνία, η επιστήμη και η τεχνική της εποχής μας».

«Για να υπάρχει λοιπόν μια ισότητα στην απόλαυση των αγαθών την κοινωνική πλειοψηφία, γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν κεντρικό σχεδιασμό και μια επανακοινωνικοποίηση από το κράτος των βασικών μέσων και πόρων που επιτρέπουν αυτή την ισότιμη απόλυση των αγαθών», είπε. Γιατί, υποστήριξε, «χωρίς μια τράπεζα δημόσια, χωρίς την ενέργεια στα χέρια του Δημοσίου, χωρίς τον έλεγχο της αγοράς των καυσίμων και των μεταφορών, τότε ούτε η κατοικία, ούτε η θέρμανση, ούτε το νερό, ούτε η αξιοπρεπώς αμειβόμενη εργασία μπορεί να είναι κτήμα των ανθρώπων». Ανέφερε ότι «αυτό είναι το βαθύτερο περιεχόμενο μιας οραματικής πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προς τη νέα γενιά που θα αποτελέσει το έναυσμα για μια επόμενη διεκδίκηση κυβερνητικής θητείας που θα αλλάξει τα πράγματα σε αυτή τη χώρα, την οποία κάποιοι φαντάζονται και σχεδιάζουν να την κάνουν Κολομβία των Βαλκανίων».

Κληθείς να σχολιάσει «τις φωνές που μίλησαν για μεθοδεύσεις» με αφορμή τη μετάθεση του συνεδρίου, ο κ. Πολάκης σχολίασε ότι «αυτά είναι μικροκακομοιριές και ότι όποιος δεν μπορεί να διατυπώσει συγκεκριμένο όραμα, συγκεκριμένη πρόταση ή συγκεκριμένη γραμμή για το τί πρέπει να γίνει σήμερα, πάει και καθίζει σαν τη σουχλίστρα γυναίκα, αυτή δηλαδή που βάζει όλο σπιουνιές και συνέχεια κουτσομπολεύει και λέει: ‘μου έκαναν αυτό, μου έκαναν το άλλο'…».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.