Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποφάσεις

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές στην ΚΕ αποφασίστηκε:

- Εξουσιοδότηση της πολιτικής γραμματείας να παραλάβει τους φακέλους υποψηφιοτήτων και να προχωρήσει την διαδικασία.

- Αποδοχή της εισήγησης της ΠΓ για αλλαγή στις ημερομηνίες (συνέδριο κτλ)

- ⁠Αποδοχή της πρότασης πρόταση Χατζησωκράτη για εκλογή συνέδρων σε διαφορετική ημερομηνία από την εκλογή ηγεσίας.

- Αποδοχή της πρότασης του μέτρου για την εκλογή των συνέδρων που έχει 3 διαβαθμίσεις ανάλογα με την συμμετοχή επί των εγγεγραμμένων. Ξεκινάει από 1/40 μέχρι 1/60.

- Στην Πολιτική Απόφαση και 2 προτάσεις, η μία για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και η άλλη για τις προσβλητικές συμπεριφορές (Θεοχαρόπουλος - Ζαχαριάδης - Μπουλέκος).

Κασσελάκης

Η Θεοδώρα Τζάκρη υπέβαλε σήμερα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η υποψηφιότητα συνοδεύεται από 87 υπογραφές και το «πόθεν έσχες» του.

Πηγές από το περιβάλλον Κασσελάκη ανέφεραν ότι «πριν λίγο η Θεοδώρα Τζάκρη κατέθεσε για λογαριασμό του Στέφανου Κασσελάκη στη γραμματέα του κόμματος Ράνια Σβίγγου την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με 87 υπογραφές, όσοι και εκείνοι που πρωτοστάτησαν στην πρόταση μομφής, καθώς και το πόθεν έσχες του».

Σύγκρουση στην ΚΕ και αποχώρηση προσκείμενων στον Κασσελάκη

Σε κλίμα έντασης διεξάγεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο κορυφώθηκε όταν τα μέλη που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη αποχώρησαν καθώς όπως υποστηρίζουν μεθοδεύτηκε η μετάθεση της ημερομηνίας του συνεδρίου με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχει χώρος και προσκλήθηκαν να μιλήσουν υποψήφιοι πρόεδροι στην Κεντρική Επιτροπή που δεν έχουν καταθέσει επίσημα υποψηφιότητα.

Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή η κ. Τζάκρη αναφερόμενη στη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου είπε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε μια εκτροπή, μια συγκυριακή πλειοψηφία όχι μόνο ανέτρεψε τον οδικό χάρτη που η ίδια είχε ψηφίσει, αλλά προανήγγειλε ότι στο συνέδριο δεν θα χωρούν όλοι. Φτάσαμε στο συνέδριο με ZOOM, ακριβώς για να βάλουν σιγαστήρα στη φωνή του λαού. Κατέθεσα λοιπόν σήμερα ενώπιον της επιτροπής τις 87 συμβολικές υπογραφές, 87 όσοι και αυτοί που τον ανέτρεψαν. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην κάλπη με την πανηγυρική επανεπανεκλογή του Κασσελάκη».

Η αναφορά της κ. Τζακρή περί zoom σχετίζεται με πληροφορίες περί μειωμένης χωρητικότητας της αίθουσας που θα διεξαχθεί το συνέδριο στις 8 Νοεμβρίου με αποτέλεσμα κάποιοι σύνεδροι να χρειαστεί να συμμετάσχουν διαδικτυακά.

Αμέσως μετά την παρέμβαση της Θεοδώρας Τζάκρη, ανέβηκε στο βήμα η Όλγα Γεροβασίλη η οποία πως «δεν υπάρχουν υποψήφιοι πρόεδροι δι' αντιπροσώπων».

«Οι προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας δεν είναι δύο (υπογραφές και πόθεν έσχες), αλλά είναι τρεις. Είναι και ο σεβασμός στις καταστατικές αρχές, στις αξίες και στις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος. Όποιος δεν σέβεται τις δημοκρατικές αποφάσεις της πλειοψηφίας δεν μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αλλά για ένα άλλο κόμμα. Ζητώ από τη Θεοδώρα Τζάκρη να ανακαλέσει όσα προσβλητικά έως υβριστικά εκστόμισε από αυτό εδώ το βήμα σε βάρος συντρόφων και συντροφισσών» είπε η κ. Γεροβασίλη.

Υυποψηφιότητα Νίκου Φαραντούρη

«Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων μας», όπως δήλωσε, ο Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην ΚΕ, συνοδεύοντας την από 34 υπογραφές μελών της ΚΕ και το πόθεν έσχες του.

Ο κ. Φαραντούρης παρουσίασε σε αδρές γραμμές ένα πρόγραμμα 10 σημείων που αποτελεί και την πολιτική πρόταση του, από το δημογραφικό μέχρι την λειτουργία της αγοράς και από τα εργασιακά και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό στερέωμα.

«Πρέπει να επικρατήσει η ενότητα, η συγκράτηση και κυρίως η αίσθηση ευθύνης απέναντι σε μία ιστορική παράταξη της θυσίας και της προσφοράς».

«Δεν περισσεύει κανείς, τα φαινόμενα διχασμού αλλά και ένα υπέρμετρο εγώ που πρυτάνευσε το προηγούμενο διάστημα δεν χαρακτηρίζει την παράταξη μας και ο δικός μου λόγος και η δική μου παρουσία ήρθε για να ενώσει και όχι για να διχάσει, να συσπειρώσει και όχι να διαιρέσει».

Υποψηφιότητα Γκλέτσου

Την υποψηφιότητα του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε ο Απόστολος Γκλέτσος, δηλώνοντας στο περιθώριο της συνεδρίασης της ΚΕ του κόμματος ότι έχει συγκεντρώσει και κατέθεσε 32 υπογραφές (σ.σ απαιτούνται τουλάχιστον 30).

Ανέφερε ότι είναι συγκινημένος που μίλησε για πρώτη φορά στην ΚΕ και τόνισε ερωτηθείς για την υποψηφιότητα του, ότι «το στοίχημα είναι την πρώτη Κυριακή να φέρουμε τον κόσμο στην κάλπη». «Να πούμε ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε η υπερήφανη κυβερνώσα αριστερά, ότι θα ξαναδιεκδικήσουμε για τον κόσμο την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου -που κάθισε λίγο απ' έξω με τα δίκια της και δεν προσήλθε στην κάλπη για να ψηφίσει- ότι είμαστε εδώ, έχουμε πάρει όσα μαθήματα μας αναλογούσαν να πάρουμε, θα πούμε λόγια πολιτικά σύμφωνα με τα καινούρια δεδομένα της ζοφερής πραγματικότητας και θα διεκδικήσουμε την ψήφο των Ελλήνων απέναντι σε μία κυβέρνηση η οποία κυβερνάει με το Predator».

Όπως ανέφερε συνομιλώντας με δημοσιογράφους το πόθεν έσχες του είναι έτοιμο -καθότι ως αιρετός στην ΤΑ καταθέτει κάθε χρόνο- και άμεσα θα το καταθέσει και τυπικά στα αρμόδια όργανα του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

