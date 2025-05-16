Ξανά στις «ράγες» οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά δεν κρύβουν την προσπάθεια που γίνεται οι σχέσεις τους να ξαναμπούν στις «ράγες». Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό με δεδομένο πως στο κόμμα του Αλέξη Χαρίτση έχουν απορρίψει επίσημα, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, τη συμπόρευση μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ.Το χθεσινό ωριαίο ραντεβού του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Χαρίτση μπορεί δεν έγινε τελικά στο κεντρικό κτίριο της Βουλής, όπως είχε γίνει γνωστό, αλλά στην οδό Μητροπόλεως και δεν αποτυπώθηκε από κάποιον φωτογραφικό φακό. Μια χειραψία των δυο θα είχε μια συμβολική σημασία. Μπήκαν, ωστόσο οι πρώτες βάσεις ώστε οι δυο κοινοβουλευτικές ομάδες να συνεργαστούν και να καταθέσουν από κοινού αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Αν δεν υπάρξει κάποιο κόλλημα – όπως στην περίπτωση της Λούκας Κατσέλη όπου η Νέα Αριστερά απέσυρε τη στήριξή της στην τελευταία ψηφοφορία για την προεδρία της Δημοκρατίας – το αίτημα για προανακριτική θα είναι η δεύτερη συμπόρευση των δυο κοινοβουλευτικών ομάδων μετά την ερώτηση για την απόλυση του Κώστα Γενηδούνια.

Όλα δείχνουν πως σε σχέση με το δυστύχημα των Τεμπών υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Οι νομικοί των δυο κομμάτων έχουν πιάσει δουλειά συνεπικουρούμενοι από τους Διονύση Καλαματιανό και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Στόχος όπως αναφέρουν πηγές και από τις δυο πλευρές είναι να υπάρξει πλήρης διερεύνηση για απόδοση των ποινικών ευθυνών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και για όλα τα αδικήματα Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «συμφωνήθηκε ότι για το έγκλημα των Τεμπών πρέπει να υπάρξει ουσιαστική Προκαταρκτική Επιτροπή στη Βουλή και όχι επανάληψη της αντισυνταγματικής και παράνομης Προανακριτικής Τριαντόπουλου, που επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης».

Τονίστηκε επίσης ότι απαιτείται από όλους η μέγιστη δυνατή σοβαρότητα, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διαδικασίας και να αποφευχθούν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συσκότιση της αλήθειας και στη μη απόδοση ευθυνών. Θα μπορούσε να ερμηνευθεί πως τόσο από την Κουμουνδούρου όσο και από την Πατησίων όταν κάνουν λόγο για «σοβαρότητα» ή για «συσκότιση» δείχνουν προς την πλευρά άλλων κομμάτων και του τρόπου που έχουν κινηθεί έως τώρα. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται τέσσερις υπογραφές για να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 30 και να καταθέσει αίτημα για προανακριτική επιτροπή. Οι «11» της Νέας Αριστεράς φτάνουν και περισσεύουν. Θεωρείται πιθανό να απευθυνθεί και στη «δεξαμενή» των ανεξάρτητων. Στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί η συνεργασία των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων και η εξέταση του υλικού της δικογραφίας.

Κάτι παραπάνω δεν αναμένεται από τη συγκεκριμένη επαφή που είναι σε εξέλιξη. Τα δυο κόμματα μπορεί να πιέζονται πολύ δημοσκοπικά, έχουν όμως μπροστά τους τα συνέδριά τους τον άλλο μήνα. Θα κριθούν πολλά σε σχέση με τις ηγεσίες που δεν βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους. Ο Σωκράτης Φάμελλος πέρασε από μια δύσκολη Κεντρική Επιτροπή το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ και ο Αλέξης Χαρίτσης μετά την υπερίσχυση της «ομάδας Σακελλαρίδη» για τη στρατηγική σε σχέση με τις συμμαχίες ψάχνει να βρει τα επόμενα σταθερά βήματα που θα κάνει. Οι σχέσεις των πρώην συντρόφων εξακολουθούν να κρέμονται από μια «κλωστή».

