Βουλή: Ενημέρωση Παπασταύρου και ανησυχία βουλευτών για τη δόμηση σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων 

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στο επίκεντρο της συνάντησης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου στην Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής βρέθηκε το μείζον ζήτημα της ρύθμισης για τις συνθήκες δόμησης στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

Στην ειδική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, που διήρκησε πάνω από 3 ώρες, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενημέρωσε τους βουλευτές για το νέο Προεδρικό Διάταγμα που θέτει τις προδιαγραφές οριοθέτησης των οικισμών μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επισημαίνοντας ότι το νέο πλαίσιο διορθώνει αστοχίες δεκαετιών και δημιουργεί τις βάσεις στις οποίες θα στηριχθούν τα νέα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός. Ο κ. Παπασταύρου εμφανίστηκε δεκτικός στις παρατηρήσεις των βουλευτών, επισημαίνοντας πως επιχειρείται να μπει μια τάξη στις παθογένειες δεκαετιών, αποτέλεσμα των οποίων είναι η ασαφής και αυθαίρετη πολεοδομική δραστηριότητα.

Πηγές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σχολίαζαν τη συνάντηση ως «ιδιαίτερα εποικοδομητική», με περισσότερους από 65 βουλευτές να συμμετέχουν. Δεν έλειψαν ωστόσο και εκείνοι που μετέφεραν τον προβληματισμό των τοπικών κοινωνιών που ανησυχούν πως «θα μετατραπούν τα οικόπεδά τους σε χωράφια».

«Tο ΠΔ (…) δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα προσπαθεί να επιλύσει. Ουσιαστικά, δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμοστεί κατά αυτόν τον τρόπο που ξεκίνησε» σχολίασε ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, υποστηρίζοντας πως «το ΠΔ έγινε βιαστικά και επιπόλαια, χωρίς σχέδιο και χωρίς να υπολογιστούν η πολυπλοκότητα και οι επιπτώσεις του στην οικονομία, την περιφέρεια, την κοινωνία και την ιδιοκτησία».

«Το φέρατε Μεγάλη Τρίτη και από τότε για εμένα κάθε μέρα είναι Μεγάλη Παρασκευή. Κάθε μέρα με σταυρώνουν», φέρεται να τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Θανάσης Καββαδάς, με βουλευτή της πλειοψηφίας να σχολιάζει πως «υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Δέχομαι περισσότερα τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας από ότι όταν ψηφίζαμε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».

Βγαίνοντας από την Αίθουσα της Γερουσίας, βουλευτές έλεγαν στους διαδρόμους πως «πρέπει να λυθεί το πρόβλημα πολιτικά, καθώς έχει πρόβλημα όλη η Ελλάδα».

Πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμαναν πάντως πως «η ενημέρωση συνιστά έκφραση υγιούς κοινοβουλευτικής και εσωκομματικής διαδικασίας. Μίλησαν πάνω από τα τρία πέμπτα των παρευρισκομένων βουλευτών. Ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια όλων, οι υπουργοί θα επανέλθουν. Η κοινοβουλευτική ομάδα λειτουργεί ενωμένη και με δημοκρατικές διαδικασίες».

Πηγή: skai.gr

