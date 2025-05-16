Από Δευτέρα η προανακριτική του ΠΑΣΟΚ;

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται τα δεδομένα, μελετά τη δικογραφία και ολοκληρώνει τις τελευταίες πινελιές στο κείμενο της προανακριτικής. Στελέχη της πράσινης παράταξης επισημαίνουν ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι τεκμηριωμένη με προσεκτικές διατυπώσεις και επιστημονική προσέγγιση και συμπληρώνουν ότι η κατάθεση του αιτήματος για σήμερα Παρασκευή, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί είναι κάτι που δύσκολα θα επιτευχθεί, με τη Δευτέρα να προκρίνεται ως η πιθανότερη ημέρα για την κατάθεση του αιτήματος.

Το προσχέδιο μελετούν τις τελευταίες ώρες και οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην προανακριτική επιτροπή (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλικιώτης) και αναμένεται να προσθέσουν με τις παρατηρήσεις τους.

Φαίνεται ότι κλειδώνει το αίτημα να αφορά κακούργημα για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών για τον Κώστα Καραμανλή, τους υφυπουργούς Μιχάλη Παπαδόπουλο, Γιώργο Καραγιάννη, ενώ τις τελευταίες ώρες ακούγεται και το όνομα του πρώην υφυπουργού μεταφορών και νυν υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Παρά τις δεύτερες σκέψεις λόγω παραγραφής ενδεχόμενων αδικημάτων φαίνεται ότι και ο Χρήστος Σπίρτζης συμπεριλαμβάνεται στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή.

«Είδαμε το πρωτοφανές, τον κ. Τριαντόπουλο να διαλέγει τον δικαστή που θα τον κρίνει. Εδώ φοβάμαι ότι ο κ. Καραμανλής θέλει να διαλέξει και τον δικαστή και το αδίκημα» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας

Το επόμενο βήμα από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη θα είναι η ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Στο τραπέζι της συζήτησης έπεσε μια άτυπη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ωστόσο φαίνεται ότι το πιο πιθανό είναι οι 33 βουλευτές του κινήματος να τοποθετηθούν δια ζώσης για την προανακριτική σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα στη Βουλή, πριν τις υπογραφές. Φαίνεται ότι συζητείται και συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου, κάτι όμως που δεν έχει κλειδώσει μέχρι ώρας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες που αποδίδονται από την κυβέρνηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πρόταση δυσπιστίας σχολίασε ότι η ΝΔ είναι το κόμμα που εργαλειοποιεί τα πορίσματα.

«Η κυβέρνηση έλεγε ότι θα έρθει ένα κρατικό πόρισμα πλήρως εγγυημένο και το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν θα κάνει πρόταση δυσπιστίας πριν, αλλά θα περιμένει το επίσημο κρατικό πόρισμα. Δηλαδή, έχουμε το παράδοξο, να μας εγκαλεί η κυβέρνηση επειδή εμπιστευτήκαμε το κρατικό πόρισμα που η κυβέρνηση χαρακτήριζε επίσημο και έγκυρο» ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ΑΝΤ1.

Την ίδια ώρα στο άκρα ωθείται η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης ανταλλάσσοντας βαρύς χαρακτηρισμούς «Αυτή η πολιτική εκμετάλλευση συνιστά μια τεράστια απάτη και ασχολούμαστε με την εκμετάλλευση της μνήμης των νεκρών και του πόνου των συγγενών» δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Γιώργος Φλωρίδης με το ΠΑΣΟΚ να απαντά με σκληρή ανακοίνωση.

«Ήταν σωσίας του κ. Φλωρίδη ο κύριος που υπερασπιζόταν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως "ευαγγέλιο" και σήμερα το χαρακτηρίζει ψέμα; Αν ναι να μας το πει, αλλιώς είναι πολιτικός τσαρλατάνος χωρίς ίχνος αυτοσεβασμού» σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

